Mislav Čavajda kao pravnik na RTL-u: Prije glume upisao je pravni fakultet

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Sjajnoj glumačkoj postavi u novoj RTL-ovoj seriji “San snova“, čije prikazivanje počinje ove jeseni, pridružilo se još jedno gledateljima omiljeno lice – iznimno talentirani kazališni i televizijski glumac, plesač, glazbenik i slikar Mislav Čavajda, koji će u seriji utjeloviti pravnika istoga imena!

“Ovoga puta igram odvjetnika, a najbolji detalj kod čitanja karakterizacije lika bio je njegovo ime.

Naime, ja, Mislav, igram odvjetnika koji se zove Mislav!” kroz smijeh kaže svestrani Zagrepčanin te

nastavlja: “Mislav je odvjetnik koji preko roditelja, također odvjetnika, ima dobre veze u svim aspektima života i poslovanja u gradu, no ne zato što su mu roditelji nešto priuštili, niti je on bez pokrića, nego zato što je izrazito dobar u svom poslu. Dobro pliva u situacijama u kojima se nađe i uvijek će se kao mačka dočekati na noge.“

Zanimljivo je da je jedan od najtalentiranijih hrvatskih glumaca prvo upisao upravo pravni fakultet, no ljubav prema glumi ipak je prevagnula. Godine 2000. upisao je zagrebačku Akademiju dramske

umjetnosti, bio je član ansambla Hrvatske drame Ivana pl. Zajca, od 2016. je u ansamblu Drame HNK Zagreb, a kad je o njegovim inspiracijama za interpretiranje nekog lika riječ, kaže: “Rijetko kada u kreiranju svojih uloga uzmem neku konkretnu osobu kao inspiraciju. Ako već tražim vanjsku inspiraciju, onda je to kombinacija detalja više osoba. Ali čak i to dolazi kao eventualna nadopuna neke moje izvorne ideje koja mi se nazire nakon čitanja početne karakterizacije lika. Jedina pomoć za kojom sam posegnuo da bih znao kako konkretno funkcioniraju određene situacije odvjetničkih profesionalnih života i kako bih baratao nekim širim odvjetničkim rječnikom bili su savjeti obiteljske prijateljice Nele Pedišić. Možda tako u ulozi bude i dio nje.“





Premda naglašava kako mu je svaka uloga koju je tumačio bila na svoj način bitna; i ona u kazalištu,

filmu ili seriji, uvijek će istaknuti kako među najvažnijima smatra interpretaciju Leonea u “Glembajevima” riječkog HNK Ivana pl. Zajca jer je, kako otkriva, utjelovivši najimpresivniju ulogu domaće dramske književnosti dvadesetog stoljeća doživio svojevrsnu glumačku katarzu i Leone je izvukao ono najbolje iz njega. “No bilo da je riječ o kazalištu ili televiziji, izazov je uvijek isti. Napraviti za publiku dobru ulogu“, kaže talentirani umjetnik koji ne skriva koliko je sretan što nakon dugo vremena ponovno snima i što je opet dio televizijskog seta.

“Na setu se osjećam kao doma. S većinom kolega s kojima je moja uloga zasad u kontaktu radim prvi put, što me uvijek jako inspirira. Ali ono zbog čega sam jako sretan i zbog čega se osjećam tako ugodno na setu su svi ljudi koje publika ne vidi, a to je cijela tehnička i kreativna ekipa. Od redatelja preko asistenata, snimatelja, tonaca, rekvizitera do šminke i kostima. Sve je to profesionalna ekipa izrazito posvećena poslu i oni su vam uvijek vjetar u leđa.“