Miša Grof uzvraća udarac Nikolini Pišek: ‘Imam dnevnik s imenima muškaraca, sve ću to objaviti’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Prošlo je više od godinu dana otkako je tragično preminuo povjesničar umjetnosti i suprug Nikoline Pišek, Vidoje Ristović, a Nikolina je nedavno po prvi put progovorila o okolnostima njegove smrti.

Izjavila da je u trenutku Vidojeve smrti bila prisutna i jedna ženska osoba, te da je sve to znao i njegov otac Vitor, poznat kao Miša Grof.

“Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njime, a moj svekar je to formulirao kao masaža… Sve je jako čudno, uglavnom zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zatajenja srca,” izjavila je Nikolina u emisiji Skip Or Beep koju vodi Tatjana Jurić.





O svemu se sada oglasio i sam Miša Grof, koji je sve opovrgnuo i bez zadrške prokomentirao Nikolininu izjavu.

“Ona je luda žena. Nikada to nisam ni pričao. Imam dnevnik sa imenima muškaraca sa kojima je bila dok je bila u braku sa Vidojem i sve ću to objaviti,” izjavio je Miša.

Kako prenosi Kurir.rs, Miša je prokomentirao i podjelu imovine: “Ne lajem, ja šutim, a ona laje. Ona je davala komentare u moje ime. Bila je na sahrani i više je nikada nisam ni vidio, a ni čuo. Imovina o kojoj se pisalo je imovina mojih roditelja, najbolje da joj to dam.” Nikolina se zasad o novim optužbama još nije oglasila.