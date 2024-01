Miroslav iz Ljubav je na selu ovome se ne može načuditi: ‘To je bilo vrijeđanje’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Popularni RTL-ov show Ljubav je na selu svakim novim izdanjem privuče dodatnu pažnju. Iz emisije u emisiju gledatelji su prikovani za ekrane, a ništa drugačije nije bilo ni u nedavnoj 16. sezoni. Iako su se ove godine istaknuli brojni farmeri i njihove djevojke, mnogima su posebno zanimljivi bili Gabrijela Juraja i Miroslav Dekalić.

Ovome 39-godišnjem farmeru upravo je 20 godina mlađa Gabi osvojila srce, a trenutno žive zajedno nedaleko od Bjelovara. Njihova ljubav jedna je od onih koja je potrajala i nakon što su se ugasile kamere. Sada je Miroslav iznenadio javnost, podijelivši neke intrigantne detalje o svojem iskustvu u showu.

“Od onog trenutka kad je Jasmina došla na moju farmu, to je bilo samo vrijeđanje. Vjerojatno je gajila nekakve osjećaje prema meni. Sad ne znam, možda se i zaljubila u mene. To se, naravno, promijenilo kad je Gabrijela došla. Kako sam i rekao, možda s njom jedno prijateljstvo, ali to je ispalo nešto kontra”, prisjetio se Miroslav za RTL.

Danas je ne bi ni pozdravio

“Ja nisam prema njoj gajio nikakve osjećaje. Što se tiče prijateljstva, da je vidim danas negdje u gradu, vjerojatno je ne bih pozdravio”, dodao je Miroslav. Prisjetio se također i svojeg putovanja na Mljet sa Gabi, gdje mu je vlasnik apartmana ponudio besplatan smještaj u slučaju da poželi tamo doći za medeni mjesec ili zaruke.

Podsjetimo, Gabi je originalno bila na farmi Ivana Detkovića. Njemu se izgleda nije nimalo svidjela, te ju je naposlijetku i izbacio. Nakon toga je Gabi svoju sreću pronašla na Miroslavovoj farmi, s kojim je i danas jednako sretna. Posebno je zahvalna njegovoj mami, koja im uskače kada su im rasporedi pretrpani.









“Njegova mama me stvarno prihvatila kao kćer. Predivno me tretira i brine se za mene. I kad nisam dobro, uvijek pita kako sam i skuha mi čaj i napravi posebno jelo za mene, pošto ne jedem većinu stvari koje jedu oni tako da stvarno me pazi i mazi jako puno”, komentirala je nedavno Gabi za domaće medije.