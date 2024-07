Miroslav će biti drugi Indirin razvod: Evo kako je o njoj govorio njen prvi bivši

Autor: F. P.

Hrvatska estrada i dalje se oporavlja od jedne zaista neočekivane vijesti. U ponedjeljak 22. srpnja medijima je odjeknula obavijest da se pjevačica Indira Levak razvodi od supruga Miroslava, i to nakon 11 dugih godina. Pjevačica je o svemu sama odlučila obavijestiti fanove putem mreža.

“Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijeli poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon jedanaest godina braka, Miroslav i ja donijeli zajednički odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno”, napisala je između ostaloga.

Ovoj energičnoj pjevačici ovo će biti drugi razvod. Prije Miroslava je devet godina bila u braku sa Narcisom Mujkićem, za kojeg se udala nakon godinu dana veze. Njen prvi razvod bio je dosta medijski popraćen, a nedugo nakon bračnog kraha se o svemu oglasio Narcis rekavši kako je on kriv za razvod.

‘Uvijek sam trčao za poslom i za novcem’

“Indira nije ništa kriva, ja sam kriv za sve. Nikada nisam bio uz nju kada me trebala. Uvijek sam trčao za poslom i za novcem. Sve sam to radio za nas oboje, ali nisam shvaćao da njoj treba nešto sasvim drugo. Ona svoj posao nikada nije donosila kući, a ja jesam”, poručio je tada Narcis, rekavši kako će sami riješiti probleme.

Situaciju je komentirao i njihov odvjetnik, govoreći kako par ostaje u prijateljskim odnosima. Nedugo nakon razvoda počele su glasine o Mujkićevoj vezi sa plesačicom Colonije, s kojom se kasnije odselio u Ameriku. Tamo i danas živi, ali je u vezi sa Senadom Adžem, bivšom suradnicom Donalda Trumpa.

Podsjetimo, Indira je u ponedjeljak fanovima rekla da iz poštovanja prema zajedničkim trenucima ni ona ni Miroslav neće dalje komentirati razvod. Istu stvar je učinila i nakon razvoda od Narcisa 2009. godine, s kojim za razliku od Miroslava nije nastavila poslovnu suradnju.

Indira i Miroslav već su i prije braka bili prijatelji. S obzirom na njenu osobnost, rijetke će iznenaditi činjenica kako je upravo ona povukla prvi potez u njihovoj vezi. Sve je započelo tijekom jednog ljetovanja u Šibeniku, a Indira je svojedobno pojasnila što ju je osvojilo kod njenog, kako ga je ona odmilja zvala, Mireka.

“Trebalo bi nam puno vremena i stranica da vam nabrojim sve osobine kojima me osvaja i čvrsto drži uz sebe, ali ako moram izdvojiti neke, to su poštenje, hrabrost, upornost i razumijevanje. Miroslav nikad ne odustaje, on je najvrjednija i najupornija osoba koju znam”, govorila je tada.