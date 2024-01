Miro Ungar ljubi 40 godina mlađu, otkrio detalje braka: ‘Gledajte, ja sam vrlo mladog duha’

Autor: I.D.

Iako je 65 godina na sceni, i dalje nastupa s jednakim žarom kao i prvoga dana. Miro Ungar (86) sklapa brojne projekte, a publika ga uvijek željno očekuje u kabaretskom showu, koji donosi dašak Pariza. Energiju mu, vjeruju mnogi, daje i idiličan brak s 42 godine mlađom Sarom.

Kad je ušao u brak, bio je na meti kritika zbog razlike u godinama i mnogi su vjerovali kako taj brak neće dugo izržati. Miro i Sara dokazali su im da su godine samo broj jer su zajedno više od 20 godina. Njihova ljubav bila je, govorio je, na prvi pogled.

“Tajna je tolerancija. Nije tolerancija ona – a partner me prevario, bio je nevjeran i sad to treba istolerirati. To se ne tolerira, međutim da ti znaš i živiš s nekim stvarima koje tvoj partner ponavlja i ponavlja, a koje ti nisu po čefu kako se kaže, ali to toleriraš i to moraš tolerirati. I mi to radimo i ona tolerira mene starijeg gospodina, a ja opet moram sa svoje strane, tako da mi zapravo imamo uspješan i skladan brak”, rekao je Miro za InMagazin.

‘Ona me pomlađuje svojom energijom’

Otkrio je Miro i osjeti li kad te 42 godine razlike. “A gledajte, ja sam vrlo mladog duha i ja se nosim s mladima, živim među mladima, a Sara voli ozbiljniju i stariju generaciju tako da zapravo razliku uopće ne osjećamo”, pojasnio je.

“Nitko nije vjerovao da će biti tako, mislili su kako je to moj flert koji će brzo proći. Iako je razlika među godinama velika, imamo lijepi brak i jako sam sretan zbog toga”, ispričao je Ungar svojedobno.

“Ona me pomlađuje svojom energijom, kulturom i mentalitetom, ali ja sam taj koji je aktivniji, ja potičem na muving. Tako da smo, bez obzira na godine, na istoj valnoj dužini”, rekao je jednom prilikom Miro koji godinama u zagrebačkom jazz-klubu uspješno spaja cabaret i jazz-točke. I u tome mu, otkrio je, pomaže njegova voljena Sara. Zove je svojom lijevom i desnom rukom.

Iako je Miri ovo četvrti brak, uvijek je govorio kako mu je baš Sara najveća potpora bez koje ne bi uspio održati karijeru, ali ni vitalnost. Pjevač ima troje djece. Alana je dobio u braku s Terezom Kesovijom, a Lanu i Daniela iz drugog braka sa bugarskom manekenkom Danijelom. S trećom ženom Aleksandrom Micelli nije imao djece.