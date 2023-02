‘MIRJANI JE TEŠKO OBJASNITI NEKE STVARI’ Oglasio se odvjetnik koji tuži Miroslava Ilića: ‘Podcijenili su suparnika, taktika im neće proći’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Već se godinama vodi bitka između Mirjane Antonović i Miroslava Ilića, a sudskim sporom “Kićina crna žena” i njezin sin Devin žele dokazati da mu je Ilić biološki otac. U siječnju je Antonović obavijestila javnost o novom ročištu, kojim cijelu priču ponavljaju ispočetka.

Unatoč tomu što je sud u Srbiji donio je presudu da je Devin biološki sin Miroslava Ilića, izgleda da trakavica s dokazivanjem očinstva još nije završena. Cijelu je situaciju sada komentirao Mirjanin odvjetnik, Vilijam Paspalovski.

“Presuda je, kao što znate, ukinuta i predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. Suđenje će se nastaviti, formalno bi trebalo krenuti ispočetka, ali to tako ne funkcionira”, rekao je Vilijam za srpske medije i dodao da ne smije otkrivati detalje. “Žalbeni sud je ukinuo presudu i dao određene instrukcije prvostupanjskom sudu što bi trebao učiniti.”





“Sve se to moglo riješiti prije mnogo godina, tiho, ispod radara, u Americi, priznanjem, nitko to ovdje ne bi ni znao i ta priča se ne bi otvarala. Došli smo, nažalost, do toga da se ovdje sudimo i da nekoliko puta godišnje budu u centru pažnje javnosti”, zaključio je Paspalovski te se osvrnuo na to kako se sa svime nosi Mirjana.

“Malo je teško Mirjani objasniti neke stvari, da se srpski sustav dosta razlikuje od američkog, mislim na pravosudni. Neke stvari su kod njih drugačije, oni su navikli da sud ima apsolutni autoritet, da može narediti, vrlo su građanima prava ograničena kada je sud u pitanju. Kod nas je to malo tolerantnije, može duže trajati”, kazao je poznati advokat.

Kako je u objavi prošloga mjeseca Mirjana izjavila kako se ne misli predati. “Miroslav zna i uvijek je znao istinu. Ako mu je motiv da do te mjere iscrpi svog sina Devina da bi se Devin predao, grdno se prevario. Devin samo čeka konačnu odluku u Srbiji da bi sve predao na međunarodni sud. Jest da će do tada Devin postati i otac i djed, ali kad su istina i pravda u pitanju nema predaje”, poručila je.

Sinoć se na svom Facebook profilu osvrnula još jednom na najnovija zbivanja vezana za ovaj slučaj, istaknuvši kako su “očigledno podcijenili suparnika” te da “im taktika neće proći”.