Mirjana Hrga u najiscrpnijem statusu do sada: ‘Nisam glupa, neki neće nikad prihvatiti Hrvatsku’

Autor: G.B.

Bivša novinarka Mirjana Hrga, na svom je Facebook profilu objavila poduži status u kojem se raspisala o Hrvatima, nacionalnosti, vjeri i bivšoj državi: “Shvatila sam da bi bilo korisno više nikada u razgovorima s nekom osobom iznijeti svoj politički stav o nekoj temi. To bi jamčilo kakav takav mir u preostalom životu. Trebalo bi mišljenje čuvati za sebe. Ne na štetu različitog od mene. Podmuklost bi bila neoprostiva, jer, ako si čovjek, ne varaj čovjeka za stolom… Zašto bi bilo najkomfornije šutjeti? 2024. godina je u Hrvatskoj. U međuvremenu, prije 13 godina svojevoljno sam ostavila sve (u medijskom, utjecajnom smislu) u Hrvatskoj i sklonila “im” se s puta. Za malo mira… “, započela je Mirjana svoju objavu.

“Danas shvaćam da ni to nije bilo dovoljno. Brine me ta spoznaja, jer jedan životni vijek ne traje neograničeno, a unatoč dugih 13 godina, nisam uspjela do kraja postići taj željeni mir u “neselektivnim” susretima. Pa ni u najbližem okruženju… Nažalost. Iako nisam pokvarena osoba. Duboko to vjerujem. Namjere su mi iskrene”, napisala je među ostalim.

“Nisam glupa, shvaćam da su neki željeli Hrvatsku (nisu Ustaše), neki eto – prihvatili Hrvatsku, a neki je nikada neće prihvatiti (“korisnici Titinog sistema i privilegija” i njihova djeca). Ti zadnji su problem. I 2024. Ne osuđujem ih do kraja. Čisto ljudski, bilo im je komotnije u neka bivša vremena. Razumijem. Tata im je bio faca. Diša, funkcioner, Udbaš, Titov slijepi sljedbenik… što god. Njima Hrvatska nije dobrodošla. Većina se danas osjeća nekomforno, jer nema “službene sigurnosti” partije. Ima neformalne… Jake. Ali oni žele još više. Kao nekada”, napisala je te dodala da danas ili moraš raditi da uspiješ, ili si se morao na vrijeme ukrcati u vlak podobnih.

‘Kakva drskost’

“Barem “par tvojih” da te čuvaju… U tom vlaku podobnih od 1991-2024. najviše je “njihovih”, bivših komunista ili djece uvjerenih sljedbenika sustava kojeg se Hrvatska formalno odrekla. Kažu – nastradali su Srbi, nastradali su “ostali”. Uglavnom – nastradali su Nehrvati po nacionalnosti”, dodala je.

“Je li nekima od njih uistinu bilo teško? Je. Sigurno. Je li i danas nekima izazovno? Je, jer u nekim društvima samo prezime zvuči kao poziv za raspravu u licemjernom društvu neiskreno postavljenom, s puno nereda i neračišćenog smeća… Ali ono o čemu nitko ne priča 2024. su oni koji čine većinu. Hrvati. Koji se po nacionalnosti oduvijek izjašnjavaju Hrvatima, a po vjeroispovjesti Katolicima. Kakva drskost… Zašto je to nekima koji su i danas u sustavu, a bivši su funkcioneri ili njihova djeca ili samo zaljubljenici bivšeg sustava – problem? Oni meni s drugačijom obiteljskom prošlošću nisu smetnja. Štoviše”, smatra Hrga.

“Uh, kako točno i koncizno. Kako fali ovakvih osvrta u javnom prostoru. Vraaaaati se!”, “Ja sam cijeli tekst vidio samo kao neku ” ispriku” što si Hrvatica i što si živa. Tužno (do nekog vremena i ja sam se tako ispričavao, više ne..) a oni se ponose svojoj komunističkom prošlošću (slučaj Visković kontra Petrović) . Tu je i problem i rješenje, i dok god bude tako, loše će se većina Hrvata osjećati”, “Bravo Mirjana – ali znaš što? Mi smo pobijedili. Oni su nesretni i žale za vremenima koja su zauvijek prošla”, samo su neki od komentara ispod Hrgine objave.