Mirjana Hrga otkrila koga će darivati ovog Božića: ‘Vjerujem da većeg poklona od toga nema’

Ugostiteljica i bivša novinarka Mirjana Hrga ove je godine odlučila kupiti samo jedan poklon, no ipak nije zapostavila one koje uvijek nosi u molitvama. “Kupila sam doslovno jedan poklon za ovaj Božić. Jednoj majušnoj djevojčici. Moja krv… I to je to”, napisala je Hrga na Facebooku.

“Ostali su ionako u mojim molitvama svake večeri. Koliko god bila umorna, u kojem god dijelu svijeta, nikada nisam zaspala da se za sve njih nisam pomolila. I uvijek dodala – Bože, čuvaj ljude dobre volje. Vjerujem da većeg poklona od toga nema”, dodala je.

Mrtvi umorni, poklon i korica na praščiću

Potom je poručila svojim pratiteljima da ne budu dio ludila. "Ne nervirajte se. Ne budite dio ludila. Kad bi Bog (svemirska sila… nazovite kako hoćete jer nasreću ima netko/nešto iznad nas) stvarno ocjenjivao ove ludosti, bilo bi mu žao zbog tolikog iscrpljivanja, jer većina od umora i iživciranosti neće uspjeti niti osvijestiti bit Božića", poručila je.









"Zaspat će 'mrtvi umorni', više manje zadovoljni izborom poklona i koricom na praščiću", slikovito je opisla Hrga.









Božićnoj poruci Mirjane Hrge prethodio je osvrt na slučaj fizičkog sukobu profesora i učenika u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi. Iako je ustvrdila kako nije vidjela snimku koja je kružila društvenim mrežama, odnosno kako ne zna sve detalje, jedan zaključaj je donijela.

“U svakom slučaju, bio problem u nastavniku ili u klincima, ovo je uistinu dno dna. Sama činjenica da se neka balavurdija usudi fizički nasrnuti na nastavnika, meni je neshvatljiva. Ako je čovjek nedorastao nastavničkom poslu, reci mami, tati, odi do ravnatelja… Ali ovo, ponavljam – dno”; poručila je Hrga.