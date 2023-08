Mirjana Hrga oglasila se s Oliba, otkrila koliko koštaju kava i Cola: ‘Jedino cijena tog pića odskače’

Autor: Z.S.

Poznata televizijska novinarka Mirjana Hrga, koja već neko vrijeme boravi u Osoru, gdje je otvorila restoran, svojim objavama putem društvenih mreža redovito privuče pozornost javnosti. Ni njezin najnoviji status na Facebooku nije bio iznimka. Naime, otplovila je do Oliba, a ovo su njezina zapažanja:

Priča o cijenama na Olibu

“Otok Olib. Lijep, ali ne pretjerano uzbudljiv. Ipak, ima sve sto treba i sve funkcionira. Posebno luka. Lučki kapetan javlja se na telefon, godinama isti čovjek, profesionalan i predan svom poslu. Cijena veza 2,70 eura po metru plus doplata od 15 eura za one koji žele struju i vodu. Cijene pića npr: kava 1,60, Coca Cola 3,00. Jedino cijena koktela odskače. Aperol spritz 10,00 eura…

Hrana u najboljoj konobi također pristojnih cijena. Prvi dan prolazi bez nekih zapažanja koja bi potkrijepila priču o previsokim cijenama. No, sutra je novi dan i nova prilika”, poručila je.

Podsjetimo, Hrga je prije nekoliko godina napravila životni zaokret kada se preselila u Osor na Cresu gdje vodi svoju konobu Mare.









“Završila sam fakultet, bila na naslovnicama, mogla što želim i moći ću i dalje što želim jer je to stvar izbora svakog pojedinca, ali ponosno pomažem u kuhinji restorana, čast mi je naučiti nešto novo od ljudi koji znaju iznimno mnogo, ponekad metem, ponekad perem čaše, ponekad odem u dostavu i uživam u životu i radu. Radim od jutra do večeri”, napisala je svojedobno na društvenim mrežama.