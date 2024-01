Mirjana Hrga očitala bukvicu o glazbi na dočeku: ‘To je stvar odgoja, nakon što te odgoje doma’

Autor: I.D.

Ugostiteljica i bivša novinarka Mirjana Hrga na svome Facebooku profilu često objavljuje različite tekstove povezane s njenim privatnim viđenjem situacija u kojima se nalazi te često komentira društveno-politička pitanja u Republici Hrvatskoj. Ovoga puta Hrga se osvrnula na glazbu u Zagrebu tijekom blagdana. Naglasila je da trebamo više voditi računa o hrvatskim i zagrebačkim glazbenim legendama.

“Krenula je priča o vrsti glazbe kojom je ispraćena 2023. u središtu Zagreba. Kažu, ‘na svakom osku odjekivali su narodnjaci’. Prolazila sam svojim kvartom (tu živim) i uistinu. Bilo je svega. Mogao si birati. Kroz punktove s tom glazbom, samo smo prolazili, a tamo gdje nam pase, ostajali. Meni je najljepše od svega što su to dani (Badnjak i Stara godina) za koje bih poželjela da traju cijelu godinu. Barem vikendom (iako mi stanari tih dana ni za lijek ne možemo pronaći parking)”, započela je Hrga.

‘Odala bih mu počasti tih dana’

“Naime, to je vrijeme kada svi izađemo na ulice, odlučni da budemo dobre volje i radosni zbog susreta. Prelijepo. Manje mi je važno što svira. Samo neka svira. Ali kada bi moja želja mogla biti uslišena, podsjetila bih Zagreb na ono što Zagreb jest. To je ipak jako, ali jako važno. Odala bih mu počasti tih dana kroz glazbu koje se ne bi posramili ni najglazbeniji gradovi na svijetu: Ivo Robić, Drago Diklić, Stjepan Jimmy Stanić, Marko Novosel, Zvonko Špišić, Arsen Dedić, Gabi Novak, Beti Jurković, Zdenka Vučković, Josipa Lisac…”, nastavlja.

“Nije pametno suditi o glazbi. Kad je fešta, onda je (skoro) sve oprošteno. Ne treba biti puritanac. Ali, javne površine, osobna iskaznica Zagreba… Voljela bih da zelja za zaradom lokala ipak ne daje tih sati prednost glazbi kojoj je mjesto negdje drugdje. To je stvar odgoja. Odgoja grada. Nakon sto te odgoje doma. Je li se meni svake godine bogobojazno slušao novogodišnji koncert Bečke filharmonije? Naravno da nije. Ali danas sam zahvalna majci na toj “kazni”. Jer – zna se sto je red”, napisala je Mirjana Hrga.









Nedavno se požalila na mesnicu u Zagrebu

Podsjetimo, nedavno je Hrga podijelila svoje neugodno iskustvo s poznatom zagrebačkom mesnicom zbog koje je ostala bez janjetine za novogodišnju večeru. Iako su joj u mesnici rekli da će u subotu bez problema imati naručenih 2,5 kilograma janjetine, to se ni nakon 10 dana dogovora nije dogodilo te je njezin suprug subotnje jutro proveo lutajući po mesnicama i tražeći željeni komad mesa.

“Sugerira mi prijatelj mesnicu. Imaju uistinu divno meso. Neosporno. I nažalost, svjesni su kvalitete mesa koje prodaju. Imam svoju super mesnicu, ali rekoh “ajde, off je, probaj i nešto drugo…” Čovjek kao čovjek i u mesnici traži znakove razumijevanja. Na zidu raspelo i Dinamova slika. OK, u Zagrebu smo, ali – godi li mi? Godi. Kupujem prve komade. Ne volim kada u 21. stoljeću nije moguće platiti karticom. Ne dam osjećaju da me zbuni…”, pisala je Mirjana Hrga, cijeli tekst pročitajte OVDJE.