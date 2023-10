Mirjana Hrga morala zatvoriti svoj restoran na Lošinju: ‘Odakle im obraz?’

Bivša novinarka i poduzetnica Mirjana Hrga primorana je na nekoliko dana morala zatvoriti restoran u mjestu Osor na Cresu.

"Nije li divno? Iz sobe gledam slojeve povijesti. Istina, morala sam ovih par dana ipak zatvoriti restoran, jer nisu baš svi ovoliko zaluđeni poviješću, nekima su draže njihove noge, ali što je to za dobrobit zajednice. Nekima smetaju i ovi crni lukovi što su se nadvili nad ulicama povijesnog grada. Kažu, samo još fali cvijeće pa da organiziramo vjenčanja, ali eto, zato već sada imamo kvalitetniju vodu za piće od one koja je tutnjala prastarim cijevima punima kamenca. Ne kužim odakle im obraz da prigovaraju… Uostalom, baš mi je super što prije osam, uz buku strojeva slušam i bučno nadvikivanje radnika. Neka se zna da za razliku od nas oni rade. Ostavljaju me zapravo u dobrom ritmu da nakon dinamične sezone ne upadnem u zimski san. Puno je koristi od ovog povijesnog projekta", napisala je i dodala:





“Još malo pa nad septičkim jamama onih kuća koje od stoljeća sedmog nisu pozvali službu za pražnjenje neće biti ni onih groznih, crnih mušica. Samo, na ovako prekopanim ulicama, nedostajat će mi moje umilne susjede, drage i kulturne, koje iz silne ljubavi prema svojom psima povodac nose kao modni dodatak. Nedostajat će mi uzbuđenje tipa: hoće li mi uletjeti u kuću ili riješiti Sisi na ulazu. Tko brine za mačku. Ipak je pas pas. Ne bilo kakav. Poznavajući šarmantnu dinamiku ovog mjesta, smislit će već nešto. Uostalom, dosada ubija, zato su valjda posebno kreativni ovi 60+”, napisala je Hrga.

Komentara, dakako, nije nedostajalo.

“Nestaje rimska kaldrma…u civilizacijski zdravim sredinama se svaki kamen vadi i numerira da bi se znao složiti nazad na svoje mjesto. Da li to neko ovdje radi?”, napisao joj je pratitelj.

"Počeli su ispred moje kuće i taj dio su numerirali. Vjerujem da će i ostalo. Samo, tko će to vratiti…svaki kamen na svoje mjesto. Uspiju li, dići ćemo im spomenik", odgovorila mu je Mirjana.









Novinarka popljuvala restora, Hrga joj zahvalila

Podsjetimo, restoran “Konoba Mare” na Lošinju, koji je otvorila bivša savjetnica predsjednice Republike Hrvatske i poznata novinarka Mirjana Hrga, našao se u centru pozornosti nakon što je Jutarnjem listu objavljena negativna recenzija konobe.

U kritici se ističe da restoran, iako promovira lokalne namirnice, na jelovniku nudi jela koja izazivaju pitanja o njihovom podrijetlu.









“Sve što je na meniju je s otoka…”, rekla je novinarima konobarica, dok su na jelovniku navedeni biftek, boškarin, pačja prsa i svinjska rebra, a sve te namirnice, prema riječima recenzenata, teško da su iz lokalnog uzgoja.

Ipak, Hrga joj je od srca zahvalna.

“Kad bi popljuvali jednu od mojih najdugovječnijih kolegica, s impresivnom karijerom, ona ne bi pitala za sadržaj teksta nego sliku: “Kako sam ispala? To me jedino zanima”. Žena se odlično zezala s medijskim miševima i naručenim tekstovima.

Ove slike ispod su odlične, tekst je pisala osoba za koju sam se morala raspitati kod nekoliko kolega tko je ona i što uopće zna o gastronomiji? Jedva sam saznala. Ipak, hvala joj u ime odlične ekipe na reklami, jer i loša reklama je reklama, ali očigledno ili nema pojma ili … bit ću pristojna i tu ću stati”, odgovorila je Hrga na Facebooku.