MINA NAPUSTILA SHOW! Roko po drugi put pobijedio u duelu: ‘Kako je krenulo, ja neću kući do finala’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

U uzbudljivoj završnici tjedna u ‘Survivoru‘ odigrao se novi duel nakon kojeg je crveni tim ostao bez još jednog člana. Napeti kraj tjedna započeo je izazovom za osobni imunitet u kojemu je sudjelovao plavi tim, a pobjedu je odnijela Nevena koja je prva složila toranj od drvenih pločica te tako osvojila spas od nominacija.

‘Imala sam dobar osjećaj po pitanju igre jer sam to kao mala radila i to mi je bila najdraža igra, pa kad sam vidjela što je na redu, znala sam da je to moje’, rekla je Nevena koja je nakon prošlotjednog sudjelovanja u duelu napokon odahnula.

Ubrzo su uslijedile nominacije na kojima su se članovi plavog tima pojavili neodlučni oko toga čije će ime ovoga puta napisati na papiru, a glasovanje je pokazao da su Tomislav i Nika dobili po jedan glas, dok je Roko s četiri glasa nominiran za odlazak u duel protiv Mine.





‘Neka je logika bila da bih ja mogao biti najizglasaniji pošto sam najmanje vremena proveo u timu i pošto sam u igrama možda najmanje doprinio, pa sam rekao da bih se na ovaj način možda mogao iskazati’, rekao je Roko koji je i prije nominacija izjavio da bi se volio natjecati u duelu kako bi se na neki način dokazao, pa je članovima svog tima samouvjereno poručio da će im se brzo vratiti.

Roko se u duelu natjecao protiv Mine iz crvenog tima, a kandidati su imali pet minuta da kroz žičanu konstrukciju provuku drvene valjke i od njih poslože uspravni toranj. Iako se na prvu činilo da se Mina bolje snašla u zadanom zadatku, po isteku vremena ispostavilo se da je toranj oba kandidata bio jednake visine, pa se zbog izjednačenja odigrala dodatna jednominutna runda. Pritisak i brzopletost u napetoj završnici odigrali su presudnu ulogu, pa je Mina nakon ispuštanja jednog valjka automatski izgubila u duelu.

Roku je po drugi put od početka showa proglašen pobjednikom duela jer se jednom već natjecao protiv Niggora, a nakon Minine kardinalne greške uspio je ponovno spasiti živu glavu i zadržati svoje mjesto u plavom timu. No, unatoč porazu koji ju je koštao mjesta u crvenom timu, Mina neće napustiti show kao ostali kandidati dosad, već će se okušati u sasvim novoj ulozi kao prva članica ‘Survivor’ žirija.

‘A ništa Mina, vidjet ćemo se ako ti tu stojiš i čekaš nas da izađemo. Kako je krenulo, neću ja kući do finala!’, našalio se Roko, opraštajući se od Mine.

Premda je kroz show Mina u više navrata pokazala svoju emotivnu stranu, nakon poraza nije bilo suza jer za nju slijedi uzbudljivo razdoblje.

‘Žao mi je, svakako bih više voljela da sam pobijedila nego da nisam i žao mi je što se ne vraćam s njima u kamp. No puno mi je draže što ostajem u nekoj funkciji ovdje nego da sam išla natrag kući. Otakao sam došla ovdje imala sam veliku želju da ostanem do kraja, ali sam znala da se moj ostanak u igri vjerojatno neće dogoditi. Tako da je ovo za mene idealno – ostat ću ovdje do kraja, a to što nisam pobijedila nema veze’, poručila je Mina.









Iako neće napustiti show, Mina od trenutka odlaska s otoka više neće imati mogućnost komunicirati s ostalim kandidatima, pa je trenutke prije odlaska iskoristila da im se obrati po posljednji put.

‘Što reći poslije ovoliko dana? Toliko sam zahvalna što ste me zadržali ovoliko. Najveći sam strah imala da ću odmah ispasti i da neću stići osjetiti što je Survivor niti poprimiti nešto od vas ili vas dovoljno upoznati. Ili da ću otići prije nego što shvatim što Survivor može donijeti.

Drago mi je što sam ostala ovoliko, što sam svakog od vas upoznala i što odlazim na neko drugo mjesto znajući da će mi nedostajati od svakoga ponešto’, zaključila je Mina priznavši da se osjeća kao malo bolji čovjek nakon što je upoznala svoje timske kolege.









S obzirom na to da je nakon ujedinjenja timova nekoliko dana provela s kandidatima iz plave ekipe, i njima se obratila s kratkom porukom: ‘Drago mi je da sam vas upoznala i da sam doživjela ujedinjenje jer sam vas htjela upoznati kao ljude, a ne kao one protivnike s terena. Drago mi je što sam to imala priliku doživjeti barem par dana’.