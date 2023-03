‘MILKA SE TOGA JAKO BOJALA’ HRT-ovac otkrio sve o odnosu sa susjedom, ne želi odustati od kuće: ‘Bili su u svađi, pa nisam budala’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Jedan od najpoznatijih HRT-ovih voditelja, Drago Celizić, nakon umirovljenja ponovno se vratio na male ekrane i to u sklopu emisije “Zlatna liga”. No Celizić ovih dana proživljava pravu dramu s obzirom na to da je prije nekoliko dana izgubio spor na osnovu ugovora o doživotnom uzdržavanju kojeg je 2007. godine potpisao s pokojnom Milkom Vukelić iz Pule.

Naime, stigla je nepravomoćna presudu prema kojoj Milka nije bila u stanju dati potpis, što znači da Celizić mora vratiti vrijednu nekretninu i podmiriti preko 200 tisuća eura sudskih troškova. Tužila ga je Milkina nećakinja koja tvrdi da Milka nije bila prisebna prilikom potpisivanja ugovora, no Celizić tvrdi da je Milka sve razumjela i samostalno potpisala ugovor, iako joj je ruka drhtala..

“Pa nisam budala, naravno da je gospođa bila pri zdravoj svijesti kad je potpisala ugovor. Susjedi su isto bilo zainteresirani za tu kuću. Gospođi Milki sam bio poput sina, naše obitelji su bile prijatelji preko 20 godina. Obitelj je s nećakinjom bila posvađana i nisu razgovarali. Prvostupanjska odluka je bila moja, pa su se žalili, a sad ću se ja žaliti na ovu”, kazao je Celizić za 24 sata.





Ugovor je potpisan tri mjeseca prije Milikine smrti nakon čega je Drago postao vlasnik nekretnine u Puli. Nekretnina u pulskom naselju Dolinka kuća je od 178 kvadrata sa dvorištem od 453 kvadrata. Uz nekretninu, Milka je na svojim računima nakon smrti ostavila i 500 tisuća eura.

Drago i Milka ugovor su sklopili u njezinoj kući, a s njima je u trenutku bila javna bilježnica Nansi Košić, koja je u svom iskazu tvrdila da je Milka izgledala normalno i da nije bilo ništa sumnjivo te da bi u protivnom zatražila nalaz psihijatra. Na potpisivanju je bila prisutna i Dragina prijateljica koja je rekla kako su njih dvoje lijepo razgovarali i da se dobro držala s obzirom na godine. Dodala je i kako je samostalno vidjela da je Milka potpisala ugovor.

‘Bila je nepokolebljiva i plemenita’

U svom iskazu Drago Celizić tvrdi da su on i Milka bili kao obitelj. Ispričao je da se svakodnevno brinuo o njoj i pomagao joj u svemu, a ona mu je još 2005. godine predlagala da naprave ugovor jer se bojala da će ostati sama.

“Milka je bila sama cijeli život, bila je čvrstog karaktera, odlučna, nepokolebljiva, odrješita, dobra i plemenita, te je jako dobro znala što želi”, naveo je Celizić na sudu.

Sud je pak u cijelosti prihvatio mišljenje medicinskih vještaka koji govore da u trenutku sklapanja ugovora, Milka Vukelić nije bila sposobna shvatiti pravno značenje sastavljanja jednog takvog ugovora. To bi značilo da je Drago Celizić, po odluci Općinskog suda, dužan u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude tužiteljici predati nekretninu. K tome, Celizić mora nadoknaditi i parnični postupak tužiteljici u iznosu od 279.790 eura.