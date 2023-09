Miljenica generacije Z otkrila zašto je odustala od pjevanja: ‘Sedam godina sam na sceni, a nisam nalazila..’

Autor: Barbara Grgić

Pjevačica Zsa Zsa otkrila je razlog zbog kojeg se na godinu dana povukla s hrvatske glazbene scene.

Autorica hitova “Sve u meni se budi”, “Ova ljubav”, “Pruži mi ruku” i “Sve što hoću” za Story je otkrila da je razlog poprilično kompliciran.

“Godinu dana nisam voljela pjevati, nisam pronalazila nikakvu utjehu u tome, nikakvu inspiraciju. Ne znam kako je to uopće moguće s obzirom na to da mi je to sve na svijetu, ali evo. Zapravo mislim da je to sve povezano sa svim ovim što se oko nas događa, ja sam hipersenzibilna i sve primam k srcu, tako da nisam vidjela smisao u tome da ja sad nešto pjevam”, otkrila je Zsa Zsa.





View this post on Instagram A post shared by ZSΛ ZSΛ (@zsazsa_music)



Ipak, nakon godinu dana pauze – konačno se vraća na scenu.

“Sad se vraćam svemu tome. Mislim da je vrijeme konačno da objavim neki album, ja sam već sedam godina na sceni i nemam album, mislim sramota. Tako da to mi je sad cilj definitivno”, rekla je.







View this post on Instagram A post shared by ZSΛ ZSΛ (@zsazsa_music)



U pauzi od snimanja novih pjesama, Zsa Zsa je sudjelovala u emisiji ‘Zvijezde pjevaju’, u kojoj je pjevala s Ivanom Pažaninom.









View this post on Instagram A post shared by ZSΛ ZSΛ (@zsazsa_music)

Podsjetimo, Zsa Zsa je u više navrata progovorila i o manjku samopouzdanja koji je imala zbog problema s aknama.

“Nikada mi nisu bile problem novine, portali, televizija i ta vrsta javnosti. Bili su mi problem ljudi koje vidim oko sebe i pogledi koje osjećam, možda ne namjerni i ne iz zlobe, ali pogledi koji te skeniraju od glave do pete jer mu je zanimljivo vidjeti nekog s televizije. Kada znaš da će skenirati i taj tvoj problem kojega je tebe sram i pokušavaš ga sakriti zbog manjka samopouzdanja, onda ti postane teško. Misliš da ljudi samo to vide na tebi, a nije istina. Druga stvar koja mi je uvijek bila teška otkad sam dio glazbenog svijeta jest to što su stvarno svi uvijek sređeni, našminkani, isfrizirani. Sve je tip-top, savršeni zubi, koža, ponašanje… I onda sam došla ja, sve samo ne to savršeno. Ne razmišljajući o tome da istu borbu koju vodim ja vjerojatno vode i oni – ti savršeni, pokušavajući se u javnosti predstaviti besprijekornima zbog standarda koje, kao i ja, vide oko sebe. Zapravo, kad se skinu maske, vrlo smo vjerojatno svi obične curke i obični dečki”, rekla je Zsa Zsa u jednom intervjuu.

“Imala sam sreće pa nisam, ali iskusila sam da su me neki smatrali manje vrijednom sve dok se nisam našminkala. Ne mogu vam to točno opisati, to je energija koju osjetiš u tom svijetu. Osjetiš tuđe misli. Naravno, u trenutku kada doznaju da sam Zsa Zsa, puno puta promjene tu energiju nabolje. Ali to vam dovoljno govori kako se osjećaju osobe koje nemaju to fascinantno ime. U tome je problem”, dodala je.