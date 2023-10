Milica Todorović ‘razvalila’ Valjak kao i Prija: ‘Koja glaščina! Kad pjeva cajke, sama sebe guši’

Autor: Barbara Grgić

Društvene mreže i mediji se još uvijek nisu “oporavili” od fenomena “Aleksandre Prijović i četiri rasprodane Arene Zagreb” pa su se sada forumaši raspisali i o dosadašnjim izvedbama mlade srpske zvijezde.

Nakon Aleksandrinog porijekla, gena, prvih nastupa na “Zvezdama Granda”, sada su se dotakli i njenih izvedbi poznatih hrvatskih hitova, među kojima je i jedna pjesma Parnog valjka.





“Lijepa, dobra, a tek kakav talent”, “E, da je Aki sada živ da ovo čuje, bio bi ponosan”, “Velika zvijezda”, “Glas od kojeg drhtiš”, “Prelijepa Prijo, svaka ti čast”, “Stvarno šteta što nema više svojih pjesama u ovom žanru”, “Znala je čitav tekst napamet”, “Bravo Aleksandra, to je Božji dar, nevjerovatan glas, i osoba. Već jeste, a i postat ćete najveća zvijezda u regiji”, pisali su joj pratitelji.

‘Kad pjeva cajke, sama sebe guši’

Da srpske pjevačice posebno vole Parni valjak dokazuje i izvedba pjesme “Sve još miriše na nju” Milice Todorović u showu “Nikad nije kasno”.

Brojni su obožavatelji tada vidjeli jednu sasvim drugu stranu popularne pjevačice.









“Ova djevojka me sve više i više oduševljava , daleko ispred konkurencije, ponašanje, stas, glas, ophođenje, sve naj”, “Bravo Miliceeeee, ti si sigurno jedna od najboljih pjevačica na ex-Yu prostorima, koja može otpjevati baš sve i to vrhunski. Posjeduješ predivan, snažan i topao vokal”, “Svaka čast”, “Naklon do poda”, “Koja glaščina, kad pjeva cajke sama sebe guši, ne može pošteno pustiti glas”, pisali su jednako oduševljeni pratitelji.









Jednako su oduševljeni slušatelji bili i kada je zajedno sa Sergejem Ćetkovićem izvela Massimovu “Stranac u noći”.

Da joj savršeno leže i hrvatske pjesme potvrdila je i izvedbom “Ovako ne mogu dalje”, Kemala Montena i Danijele Martinović.

“Ovo je savršen primjer zašto vi Srbi imate puno bolje glazbene i zabavne emisije i talent showove. Kod nas u Hrvatskoj kandidati više teže stranoj glazbi, nedaj Bože da bi itko otpjevao neku srpsku pjesmu. A vi pjevate sve, bilo srpsko, bosansko, hrvatsko, makendonsko… Samo tako treba”, pisali su u komentarima.