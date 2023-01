MILEY CYRUS OTKRILA KOME JE POSVEĆENA ‘FLOWERS’! Fanovi oduševljeni, pjesma je postala hit broj jedan: ‘Ne treba mi terapija, samo ti’

Slavna pjevačica Miley Cyrus trenutno ima najveći hit na svijetu. Njezini fanovi oduševljeni su najnovijom pjesmom “Flowers”, koja je samo u posljednjih 12 dana prikupila 106 milijuna klikova na YouTubeu, a ubrzo se popela i na vrh ljestvice najslušanijih pjesama na Spotifyju.

“Hvala što je Flowers broj 1 u svijetu. Ova je pjesma posvećena mojim obožavateljima i postojanoj ljubavi prema sebi koju želim svakom od vas. Zauvijek zahvalna, Miley”, napisala je Miley uz objavu. Priložila je i video sa snimanja spota.

Thankful that Flowers is Number 1 around the world. This song is dedicated to my fans & the steadfast self love I wish for each of you.

Forever grateful, Miley pic.twitter.com/uDA3ut8xGH





— Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 24, 2023