Milena Radulović je iznosila mučne detalje, a on se smijao: ‘Od boli sam se podizala na prste’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U četvrtak se pred Višim sudom u Beogradu nastavilo suđenje vlasniku škole glume ”Stvar srca” Miroslavu Miki Aleksiću koji je optužen za silovanje i seksualno zlostavljanje nekoliko polaznica njegove škole.

Na sud je došla svjedočiti glumica Milena Radulović u pratnji Ognjena Jankovića, člana Beogradskog sindikata, a podršku su joj pružili i glumci Milan Marić, Andrija Milošević i Aleksandra Tomić, dok je Aleksić stigao u pratnji bivšeg nogometaša Duleta Savića, prenosi Nova.rs.





“Dok su djeca recitirala Oče naš…”

Milena Radulović je u nastavku svjedočenja u prepunoj sudnici, odgovarajući na pitanja odvjetnika Jakovljevića ispričala da ju je Aleksić u svojom uredu prstima seksualno zlostavljao u studenom 2012. Istaknula je da ju je zlostavljao i silovao dok su u drugoj prostoriji bila djeca.

“Bila sam u kaputu. Pozvao me da uđem u ured. Ispratio je pogledom da sva djeca uđu u studio i počnu recitirati Oče naš. Jednom rukom me ščepao za potiljak, drugom za stražnjicu i gurao mi jezik u usta. Otimala sam se i pokušavala ga odgurnuti. Onda je penetrirao prstima u moju vaginu, prvo jednim, pa s dva pa tri prsta. Boljelo me je. Bio je grub, od boli sam se podizala na prste”, ispričala je tijekom potresnog svjedočenja glumica.

Uznemirujuća pitanja i smijeh Aleksićevog odvjetnika

Tijekom ispitivanja Milene Radulović, sudac je odbio desetke pitanja obrane od kojih su se neka odnosila na njen ljubavni život, kilažu, gdje je stajala tijekom zlostavljanja i što je nosila, a kako prenosi Blic.rs, suđenje je u jednom trenutku bilo prekinuto te je odvjetnik Mike Aleksića dobio kaznu od sto tisuća dinara zbog postavljanja uznemirujućih pitanja žrtvi, dok se istovremeno smijao, svađao sa sudcem i dobacivao komentare prisutnima na suđenju.

Nakon završetka pauze, odvjetnik Mike Aleksića optuživao je glumicu da nije nosila najlonke kako bi “olakšala silovanje” te joj je nastavio postavljati cijeli niz neprimjerenih pitanja koja su redom bila odbijena.

Podsjećamo, Radulović je prva prijavila Aleksića, a nakon nje to je učinila i glumica Iva Ilinčić. Zatim se javilo još nekoliko polaznica škole glume “Stvar srca” koje su ohrabrene svjedočenjima progovorile o svom iskustvu. Miroslav Aleksić optužen je za “četiri silovanja, od toga dva u produženom trajanju” i “pet prekršaja spolnog uznemiravanja, od čega su dva u produženom trajanju.”