Milena Dravić imala više muževa, njen bivši iz Čačka otkrio: ‘To je bila bijeda, sirotinja’

Autor: I.D.

Poznata jugoslavenska glumica, Milena Dravić, zapamćena je po svojoj izuzetnoj ljepoti i jedinstvenom glumačkom talentu. Osim što je imala impresivnu glumačku karijeru, bila je poznata i po dubokoj ljubavi prema Draganu Gagi Nikoliću, s kojim je provela život do njegovog kraja.

Bili su jedan od omiljenih parova, a u sretnom braku proveli su 45 godina. Ipak, ono što je javnosti malo poznato je to da je slavna glumica prije Gage imala još dva braka. Jedan od prvih koji je osvojio srce tada mlade Milene Dravićbio je redatelj Puriša Đorđević koji je preminuo u 99. godini.

“Najveća ljubav bila mi je Milena Dravić. Ta ljubav je 1960. prerasla u brak. U to vrijeme je bila velika zvijezda. Išli smo iz filma u film. Ali kad sam primijetio da joj smetam i da po mnogo čemu nisam čovjek za nju, prijateljski smo se razveli”, rekao je svojedobno Puriša Đorđević. U jednom intervjuu je govorio o ljubavi sa Milenom i priznao ‘da se i dalje nije opametio’.

‘Ljubav je vrlo važna, naročito onda kad nas ta ljubav ostavi’

“Najvažnije u životu je da se ne bojiš. Ja se nikada ničega nisam plašio, blisko mi je ono što je govorio Nietzsche – nije bit u tome da smo bili živi, nego kako smo živjeli. Viđam ljude koji su nasmijani i sretni, ponekad sretnem i one bogate. Ali, i jedni i drugi uvijek imaju strah koji ne mogu shvatiti – prvi se plaše nesretnih jer misle da je nesreća ‘zarazna’, a bogati se, po istom principu, plaše siromašnih. Čovjek se ne smije plašiti ni kad ostane bez novca, ni kad ima milijune, ni kad ostane bez ljubavi, ni kad ima ljubav”, dodao je.

“Ljubav je vrlo važna, naročito onda kad nas ta ljubav ostavi. Dandanas u prolazu često viđam ženu koja me je ostavila 1980. Vjerujete li mi da se od tada još nisam opametio? Ali, od svih žena koje sam poznavao i koje sam volio, još uvijek jedino i najviše volim Milenu Dravić”, rekao je. “Milena i ja smo kratko bili u braku, nismo imali ni fotografiju s vjenčanja. A vjenčali smo se 1960., u mojoj kući u Čačku, i to u kuhinji. To je bila bijeda, sirotinja, nismo imali ni stan u Beogradu. Ali, među nama rečeno, mene su sve žene koje sam volio ostavljale, smatrajući da više volim film nego njih. I bile su u pravu, film je bio i ostao moja najveća ljubav”, ispričao je redatelj.









Nakon toga, Milena je uplovila u vezu s redateljem Vojislavom Kokanom Rakonjcem. Njihova ljubav okrunjena je brakom u kojem su bili sve do njegove smrti. Rakonjac je preminuo u 34. godini života, 1969. godine. Tri godine kasnije, Milena upoznaje Gagu Nikolića i oni postaju jedan od najomiljenijih slavnih parova u bivšoj Jugoslaviji. Ljubav s Draganom razbuktala se na snimanju filma ‘Kako su se volele dve budale’ 1972. godine, a upoznali su se tri godine ranije na snimanju filma ‘Horoskop’. Vjenčali su se u Općini Vračar, a kuma im je bila glumica Seka Sablić.