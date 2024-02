Milanu Štrljiću Srbi spočitavaju odnos s kćeri koja je u Beogradu: ‘Ima li išta tužnije’

Autor: I.D.

Našeg legendarnog glumca Milana Štrljića gledamo u seriji “Kumovi”, u kojoj glumi glavu obitelji Macan, Stipana. U pauzi od snimanja, Milan vrijeme provodi u Vinišću, kraj Trogira. Ekipa iz južnih krajeva pamti ga još uvijek kao Tončija iz kultnog “Velog mista”, ali je sada ipak svima poznatiji kao Stipan.

“Sad me uglavnom zovu Stipan”, otkrio je glumac. Prisjećajući se svoje legendarne uloge u “Velom Mistu”, Štrljić je priznao da je i privatno strastveni navijač Hajduka, u kojem je kao Tonči i igrao: “Jesam. I dao sam prvi gol za Hajduka, pa naravno, za Hajduka sam vezan od djetinjstva, to je normalno”, naglašava te dodaje kako je s bivšim kolegama iz “Velog Mista” igrao i u kazalištu.

Međutim, njegov privatni život, osobito devedesetih godina, bio je tema srpskih medija. Naime, starija publika Štrljića najviše pamti i po seriji “Bolji život“, a iako je proveo u Srbiji skoro 20 godina, ne razmišlja o ponovnom snimanju u Beogradu. Tada je Štrljić bio oženjen za balerinu Slavicu Štrljić, s kojom je dobio kćer Ivu, koja je danas popularna beogradska glumica.

‘To je sudbina tako je moralo biti’

“Ima li šta tužnije nego kad otac ovo kaže o kćerki”, pisali su srpski mediji te otkrili da je Milan navodno u lošim odnosima s Ivom. Pisalo se da su glumica i glumac u svađi, da ne pričaju, međutim Iva je sve to svojevremeno oštro demantirala, a u jednom trenutku oglasio se i Milan.

“To je sudbina tako je moralo biti. Naravno da sam se odmah vratio u Hrvatsku, čim je rat počeo. Mislim da je to najmanje što čovjek može učiniti. Ivi, stoga, nisam bio velika podrška pri profesionalnom opredjeljenju. Živi u drugoj državi, ali mislim da joj ni ne trebaju moji savjeti nešto posebno jer dobro zna posao kojim se bavi. Naslijedila je moju umjetničku crtu”, pričao je Štrljić.

Dodao je da s nasljednicom nikada ne bi stao pred kamere ili igrao u kazalištu i istovremeno otkrio u kakvom su zapravo odnosu. “Previše smo udaljeni jedno od drugog, a ja ne mogu glavu dignuti”, nastavio je tada Štrljić, koji je jednom prilikom otkrio da je on u “Beogradu izbrisan glumac.”

‘Dok god ima strasti, ima i smisla’

“Nikad me nitko nije zvao iz Beograda. Teško da ćete me vidjeti. Zvao me je jednom davno samo Ljubiša Samardžić, ali tada sam bio upravitelj kazališta. Često vidim na Klasiku TV neki svoj stari film. Puno sam stvari napravio, pogledajte samo ‘Bolji život’ koliko se reprizira”, ispričao je jednom prilikom Štrljić je, koji je uz rad na seriji, radio i kao profesor glume u Splitu. Tvrdi kako će se mali broj studenata moći baviti poslom za koji su se školovali.

“Umjetnost je rizik. Izloženi smo tržištu, a sad smo i dio EU. Tržište će svemu presuditi, pa i nama umjetnicima. Znam da ovo zvuči surovo. Međutim, kazališta ovako organizirana neće još dugo trajati. Ne budemo li našli prostor na tržištu, polako ćemo nestati. Optimist sam. Za glumu čak ne trebaju ni dvije daske ni tekst”, kazao je.









“S glumom se može dobro živjeti. Dok god ima strasti, ima i smisla. Ima sjajnih mladih glumaca. Oni sve znaju. Naći će sebi prostor. Lošiji će morati, kao u Americi, raditi kao konobari”, zaključio je glumac, koji je u braku s fizioterapeutkinjom Dašom, s kojom ima sina Franu.