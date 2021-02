MILANOVIĆEV VIC KOJI VUČIĆ NIJE RAZUMIO: Zbog njega je žestoko reagirao i Tomislav Karamarko

Autor: Dnevno.hr

“Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i što bi se reklo u onom vicu: “Šaraj malo brate” – šalji malo gore u Mađarsku, Rumunjsku, Hrvatsku. Mi ćemo malo na sve strane pa ćemo sutra u Bruxellesu (ali tamo neće biti Vujčića i ekipe) razgovarati o tome kako da stvari riješimo na izvoru, a to su Turska i Grčka”, izjavio je Zoran Milanović kad je kao premijer 2015. godine je Milanović sudjelovao na sjednici Skupštine Saveza antifašističkih boraca.

Upravo je tada Tomislav Karamarko uputio žestoke kritike na račun Milanovićeve tadašnje vlade po pitanju migrantske krize. “Da sam ja ovako neuspješno vodio Vladu kao Milanović, da radim ovo s imigrantima i govorim ‘šaraj malo, šaraj’, već bih davno bio proglašen rasistom, a mediji bi me politički pokopali”, kazao je Karamarko.

“Kad je Mađarska počela graditi zid, mi smo tada trebali spriječiti ilegalne ulaske. A mi smo i danas jedina zemlja EU u koju migranti ulaze preko polja, kukuruzišta, pašnjaka i voćnjaka. Povremeno hodaju i po dvorištima mještana. Zato što ih je premijer na odlasku pozvao da to rade upravo tako. A onda kad se situacija otela kontroli izmišljao planove A, B, C, D… Kad stvar izmakne kontroli, oni kažu da prelaze na plan pod drugim slovom, premda već svi unaprijed znamo da je to stihija kao i ono pod prethodnim slovom”, pojasnio je Karamarko je zaključio:

“Ovo s imigrantima bilo je jako traumatično. Odnosi ove Vlade s Mađarskom inače nisu dobri, nema komunikacije. Ali, Milanović ni s kim ne komunicira – ni sa Srbijom, ni s Mađarskom, ni sa Slovenijom, ni s Crkvom, ni sa sindikatima, ni s HUP-om… Premijer na odlasku kaže da su on, Merkel i Papa protiv Orbána, Vučića i mene. Nisam vidio da su Papa i Merkel tjerali izbjeglice usred hladne noći u hladnu rijeku. Ni Orbána ni Vučića nisam vidio da su to radili, ali premijera na odlasku jesam”

S obzirom da Aleksandar Vučić nije razumio što je značilo Milanovićevo "šaraj malo", što mu je poručio pozvavši se na vic, podsjećamo na vic na kojeg se pozvao tadašnji premijer, a današnji predsjednik Republike Hrvatske, koji je ovih dana podijelio hrvatsku javnost zbog načina i razine komunikacije koju vodi putem društvene mreže Facebook. Neki ga zbog toga žestoko kritiziraju, dok mu drugi upućuju pohvale.









Vic:

“Došao Jozo u CapeTown (Južna Afrika). Dosadno mu, ne pozna nikoga, ajd ide on u kino. Pita on prvog prolaznika:

– Molim vas gdje je kino?

A na to će njemu prolaznik:

– Ti mora da si novi ovdje.

– Da, jesam, zašto?

– Pa kod nas imaš kino na svakom uglu.









Produži Jozo i stvarno, na prvom uglu kino. Dođe na blagajnu i kaže:

– Molim vas jedna karta za parter.

Na to će njemu blagajnica:

– Ti mora da si novi ovdje.

– Da, zašto?

– Pa kod nas ti bjelci sjede na balkonu, a crnci u parteru.

Kupi Jozo kartu, sjedne fino na balkon, krene film, ali usred filma potjera ga pišati. Pita on čovjeka do sebe:

– Molim vas gdje je WC?

– Ti mora da si novi ovdje.

– Zašto?

– Kod nas, kad ti se piša, samo dođeš do ruba balkona i pišaš po crncima.

Misli Jozo, ajd ako je tako nema mi druge. Došao do ruba balkona, otkopčao šlic i počeo pišati. Na to će jedan čovjek odozdo:

– Ti mora da si novi ovdje!

– Jesam, ali zašto?

– Pa šaraj malo, šaraj!”