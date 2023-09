Milanović o opleo po Kolindi i ‘trčanju u mokroj majici’: ‘Nemoj preko hrvatske grbače’

Autor: I.D.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prisustvovao je svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina u ponedjeljak. Kao što je uobičajeno, predsjednik je dao izjavu za medije i ponovno privukao pažnju.

Na slikovit način Milanović je komentirao nedavne izjave bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o navodnom ruskom miješanju u izbore na kojima je izgubila od Milanovića.

Nije joj ostao dužan

“Ona se želi svim silama oprati zbog odnosa s Vladimirom Putinom, koji je bio blizak. Ali nemoj to raditi preko hrvatske grbače, nađi drugi način. Očito želiš negdje van. No te fotografije gdje trčiš, ono, wet shirt run po Lužnikiju… Moskva se još trese od toga. Neću se opravdavati, to je imbecilno, dobio sam izbore, to je činjenica. Možda su mi pomogli Kinezi”, rekao je Milanović za medije.





Zoki komentira izjavu Kolinde da su Rusi hibridnim djelovanjem utjecali na njezin izborni poraz 😉😂 @N1Hrvatska pic.twitter.com/rgfttXQi3J — Ilija Jandrić (@IlijaJandric) September 13, 2023

Naime, Predsjednik smatra kako Kolinda “očito želi negdje van, a fotografije gdje Putinu uvaljuje one majice – to kompromitira i to treba izbrisati, ali nemoj to mojim nosom to brisati”.









Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija 2018. godine je na Svjetskom prvenstvu u Moskvi osvojila srebrnu medalju odigravši finalnu utakmicu protiv Francuske na stadionu Lužnjiki u Rusiji.

Really nice scenes with Macron and Kolinda Grabar-Kitarović hugging all the players. Great tournament! Well done Russia, well done Croatia, congratulations France! Football defo a force for good in the world! ⚽️❤️🌍🏆 #WorldCup2018 pic.twitter.com/KV32dSRoYj — Remoaning Minnie #FBPE #NHSlove (@RemoaningMinnie) July 15, 2018







Tada usprkos porazu u finalu od Francuza rezultatom 4:2, Kolinda je bila glavna zvijezda, gdje je u društvu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove supruge Brigitte te ruskog premijera Vladimira Putina napeto pratila utakmicu te je žestoko navijala za Dalićeve vitezove, kako ih je sama tada nazvala.

Russia 2018: President Kolinda Grabar and Macron in Friendly Mood https://t.co/onQKS1awYl pic.twitter.com/Pwy63i42PY — africhroyale (@africhroyale) July 16, 2018

Strastveno slavlje Kolinde Grabar Kitarović, o kojoj je govorio cijeli svijet, nije prošlo nezapaženo ni u svijetu te se Twitter užario od komentara na račun hrvatske predsjednice.

“Hrvatska predsjednica je najdraža osoba ikad… Sve je izgrlila u finalu”, glasio je tada jedan komentar, a drugi je tviteraš je pak napisao: “Hrvatska predsjednica je izgrlila sve oko sebe. Ona je najslađa osoba ikad. Volim je.”