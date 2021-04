Milan Popović šokirao: ‘Severina stoji iza USKOK-ove istrage Redžepija!’

Autor: Dnevno

Zbog sumnje da je pokušao utjecati na vještaka kako bi Milan Popović dobio skrb nad sinom, USKOK istražuje Gzima Redžepija, gradskog zastupnika i bliskog prijatelja pokojnog gradonačelnika Bandića.

Severinina odvjetnica poručila je kako je pjevačica na to upozoravala javno, dok Popović danas za RTL iznio svoju stranu priče.

“Tijekom sastanka je okrivljenik vještaku rekao da je dobar prijatelj s tužiteljem u navedenom sudskom postupku, pri čemu je isticao njegove kvalitete i donacije koje je izvršio u korist Grada Zagreba. Osim toga mu je rekao da je tužitelj dobar otac, neizravno aludirajući na potrebu donošenja nalaza u njegovu korist”, naveo je USKOK u priopćenju.

Redžepi danas o svemu šuti, dok Popović za RTL poručuje kako su oni prijatelji dugi niz godina, a da o sastanku nema saznanja.

“S druge strane, znači li to da nitko ne smije reći: ej, moj prijatelj je jako dobar otac. Zato što u ovom što sam pročitao piše da, aludirajući time na to da ovaj vještak treba napisati određeni nalaz. Pa majku mu. Znači on ne smije reći svoje mišljenje da sam ja, kao njegov prijatelj, dobar otac samo zato da ne ispadne da on time čini kazneno djelo. Ma suludo”, kazao je za RTL poduzetnik Milan Popović.









Severina je preko odvjetnice poručila tek kako ona službenu potvrdu da je istraga vezana za njezin slučaj – još uvijek nema.

“Ona kad je tu vijest čula, a čula je iz medija, ne na službeni način, ona je nekako doživjela olakšanje da se uopće na tu temu počeli raditi izvidi sumnje u počinjenje nekih kaznenih djela s obzirom da ona godinama govori o tome da postoji sprega određenih struktura u Zagrebu koje su u situaciji da utječu na one koji donose odluke po pitanju roditeljske skrbi ili daju mišljenja ili sami sudjeluju u tome”, kazala je odvjetnica Severine Kojić, Jasminka Biloš.

Bitka za skrbništvom nad djetetom Severine i Milana Popovića traje već godinama. Zbog cijele situacije, kaže Popović, najviše ispašta njihov sin.









“Djeca rastavljenih roditelja koji su u sukobu kao što smo mi, pošto gospođa majka naš odnos naziva rat i borba, umjesto dogovora kako sam ja to htio da nazovem – našu komunikaciju. Ono što je najbolje za dijete, da donesu presudu koja je u interesu djeteta i da donesu čim prije. Ovaj postupak traje već petu godinu. Petu godinu oni ne mogu da donesu odluku zbog raznih peripetija”, kazao je Milan Popović, a na pitanje u kojoj fazi je postupak, odgovara: “Ne znam, evo ja sam ne znam. Moji odvjetnici ne znaju. Ja kad ih pitam nitko ne zna, čeka se taj nalaz famozni”.

Nepravomoćnom presudom iz 2019. Severina je izgubila skrbništvo nas sinom, jer je sutkinja odlučila da dijete živi s ocem, nakon čega je Severina bila u iznimno teškom stanju.

“Mogu reći iz svog iskustva da je jako teško voditi sporove i borbu za skrbništvo ako na suprotnoj strani imate moćne i utjecajne ljude koji su u mogućnosti da s trgovinom utjecaja nešto postigne, bez obzira da li se to radi o majkama ili očevima”, kaže Severinina odvjetnica Biloš.

Popović u pozadini istrage vidi Severinu

Oko ove nove istrage, ni Severinu ni njezinu odvjetnicu nitko iz USKOK-a još nije zvao. Milan Popović se u međuvremenu preselio u Hrvatsku, dijete s njim živi, a donirao je kaže i za školu u koju ide njegov sin.









U pozadini USKOK-ove istrage on vidi Severinu. “Pokušaj majke da zastraši sve one koji su odgovorni u ovom predmetu za donošenje odluka u vezi toga što je najbolje za naše dijete i da ih tim zastrašivanjem dovede u situaciju da možda svoje mišljenje daju u njenu korist”, kaže Popović, koji dodaje kako će sve izrečeno i dokazati.