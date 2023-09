Mila Horvat se neočekivano skinula u toples i otkrila gdje provodi zadnje dane ljeta

Autor: I.D.

Najtužnije doba godine za one koji vole vrućine, sunce i more je stiglo. Ljeto je još uvijek prisutno, no nažalost, znamo da se bliži kraju. Svi koji bi željeli da ljetno vrijeme traje zauvijek, ovih dana pomno prate meteorološke aplikacije u nadi da će lijepo vrijeme potrajati i da će jesen ostati daleko.

Ne odvaja se od mora

Bivša sportska novinarka, Mila Horvat, je tako na svom Instagram profilu podijelila video najljepših trenutaka koje je doživjela ovog ljeta, zajedno s atraktivnim fotografijama, na kojima u različitim bikinijima pokazuje svoju zavidnu figuru.

Mila je također “počastila” svoje brojne pratitelje i fotografijom u toplesu, a onda je poručila: “Budite mirni, ljeto još traje”





Podsjetimo, Mila je neko vrijeme izbivala iz javnosti, no sada se češće pojavljuje na društvenim događanjima, ali i dijeli crtice iz svog života.

Tako smo, putem društvenih mreža, saznali da je Mila proljetos uživala na odmoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a s pratiteljima je na Instagramu tada dijelila prizore od kojih zastaje dah i na kojima su joj svi zavidjeli.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mila Horvat (@milahorvatofficial)









Između ostalog, objavila je fotografiju koja je dodatno zaintrigirala sve, i to onu na kojoj je fotografirala svoju nogu pokraj noge tajanstvenog muškarca na pijesku. Pretpostavlja se da je muškarac koji joj pravi društvo tajanstveni Španjolac s kojim je Mila već nekoliko godina u vezi.









“Dosta smo se lovili po svijetu jer je on isto menadžer, ozbiljan poslovni čovjek koji puno putuje, no nekako smo se uspjeli uskladiti. Već smo šest godina zajedno”, otkrila je tada Mila u svojem velikom intervjuu za magazin Gloria.