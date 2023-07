Mila Elegović pokazala da su joj godine samo broj, zadivila figurom u badiću: ‘Ako kreneš sa mnom majmunirati’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Naša poznata glumica Mila Elegović nije jedina domaća zvijezda koja trenutno uživa u ljetnim radostima. Svoje pratitelje je putem Instagrama u utorak počastila pravim ljetnim izdanjem, iz kojega je jasno da su godine za nju zaista samo broj.

Naime, objavila je fotografiju na kojoj pozira u crno-bijelom bikiniju koji je u prvi plan stavio njen bujni dekolte i zavidnu liniju.



‘Mislim da je suludo lagati’

Ovom fotografijom ne samo da je pokazala kako i sa 53 godine izgleda nevjerojatno, već je i izmamila mnogobrojne uzdahe svojih obožavatelja. “Prekrasna”, Savršena”, “Woooow”, neki su od rječitijih komentara, dok su se drugi izrazili mnogobrojnim emotikonima vatrice i srca.

Ovo nije prvi put da je glumica izazvala divljenje javnosti svojim mladolikim izgledom. Krajem prošle godine u emisiji ‘Zdravlje na kvadrat‘ priznala je kako se podvrgnula tretmanima uljepšavanja.

“Mislim da je suludo lagati javnosti i govoriti: Ja ovako izgledam jer sam stavila skupu kremu! To su gluposti. Međutim, što se tiče filera i botoksa, i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati, izgledat ćeš k’o nakaza,” iskrena je Mila.









Tom prilikom progovorila je i o tome kako održava tako vitku figuru. “Ja inače imam inzulinsku rezistenciju, tako da jedem šest puta dnevno, balansirano. Neke stvari jednostavno moraš izbaciti kao što su šećer, masnoća. Tijelo ti to vrati. U koroni nisam više imala trenera i onda sam shvatila da su meni moji treneri donijeli najbolju stvar, a to je disciplina, i da su me naučili da sama moram vježbati,” zaključila je glumica.