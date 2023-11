Mila Elegović otkrila zašto već 25 godina ne jede što želi: ‘Ja bi jedan špek i čvarak’

Autor: B.G.

Glumica Mila Elegović trenutno igra jednu od glavnih uloga u RTL-ovoj seriji “San snova”, a svi je pamtimo i po kultnoj ulozi u seriji “Bitange i princeze”.

Nedavno je za Story progovorila o svojim prehrambenim navikala te je otkrila zbog čega više od dva desetljeća sebi “uskraćuje” određene namirnice.





Još je prije nekoliko godina izjavila da od svoje 25. godine ne jede što želi.

‘Ja bih samo jedan špek i čvarak’

“Da, još uvijek ne jedem ništa. Pogledajte što pijem, vodicu, ne mogu više ni Coca-Colu. Ja bih samo jedan špek i čvarak, ali ne smijem jer imam inzulinsku rezistenciju i moram paziti tako da mi je to još jedan dodatan izazov. Ok, dobila sam nekakav sindrom i mogu odlučiti: ‘Baš me briga, jest ću što me volja’ ili se odreći sitnih užitaka zbog zdravlja. Ja sam izabrala ovo drugo”, priznala je poznata glumica.

Mila je jednom prilikom otkrila kako ipak ne može odoljeti kruhu, kolačima, kruhu, pašteti, kruhu, hamburgerima i coca coli.

Ipak, istarskih tartufa, paškog sira, finog putra, čvaraka, maslina, špeka i teranina uvijek ima u njenom frižideru.

“Što sam starija, sve više volim kupovati finu i skupu hranu”, izjavila je Mila.