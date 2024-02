Mila Elegović otkrila ljubavni status pa poručila: ‘Danas se testosteron muškaraca smanjio’

Glumica Mila Elegović godinama regiju oduševljava na televiziji, ali i na kazališnim daskama, a u svojim je pedesetima kreativnija nego ikad. Radi na nekoliko predstava, glumi u TV serijama, pjeva, a objavila je i svoju drugu slikovnicu za djecu i odrasle.

Mila je tako za InMagazin pričala i o tome ljubi li koga u svojim najboljima godinama. “‘Ah, moj ljubavni život, baš se ogledam i gledam di je! Hahahaha… Hoće li doć?! Šalim se. Ljubavni život nije samo muškarac, ljubavni život je i kad si sam, ljubavni život su ti prijatelji, situacije, predstave…”, otkrila je Mila, koja u kazalištu podjednako lako uskoči i u ulogu zanosne ljepotice i zle vještice.

“Igrati stare vještice je puno zanimljivije nego seksi ljepotice, pogotovo danas kad se testosteron muškaraca smanjio…ili ga barem iskazuju digitalno”, kaže Mila, koja se 2006. razvela od 28 godina starijeg fotografa Ivana Balića Cobre. Bili su u braku 11 godina, a ostali su u dobrim, prijateljskim odnosima pa tako i poslovno surađuju.

‘Ne mora biti lijep, visok, zgodan…’

“Nisam očekivala da će mi se to u životu dogoditi, znam da je to neuobičajeno, no naš odnos nije završen. Završila mu je ta neka faza tog nekog bračnog, muško ženskog odnosa, ali on je meni iz nekog razloga potreban, a i ja njemu, pa se taj odnos nastavio. On nema djece, ja nemam djece, on mi je velika podrška, suradnik mi je, i strašno je zaslužan za moju karijeru, jako puno i mislim da se tu razvila neka vrsta mentorstva između nas. Tu sam doživjela da ljubav ako je prava – nikad ne umire, samo prelazi u drugi oblik, ona ne iščezne ako joj ljudi pristupaju s poštovanjem”, pričala je Mila za Gloriju.

Mila je tako otkrila svoj tip idealnog muškarca. “Može mi parirati svatko, važno je da se dogodi kemija i važno je da taj čovjek može mene nositi. To nije osoba koja ima određeno zanimanje, nego čovjek koji je dovoljno snažan da mene nosi jer to nije lako, mene nositi sa svim svojim snagama, postignućima, pa i slabim stranama. Pazite, ja nisam laka osoba. Dakle, ne mora biti lijep, visok, zgodan i uspješan, ne, ali mora biti dovoljno jak da me podnese i naravno, da se zvijezde poklope”, otkrila je za Story.

“Može biti i pitur što se mene tiče ako se zaljubim u njega, ali taj pitur u sebi mora imati mehanizam da mene podnese. Ako nema taj mehanizam i tu snagu, onda ništa. Mislim ja sam upoznala predsjednike kompanije koji su manji od makova zrna, tako da to nema veze sa zanimanjem. Ne zaljubljuješ se u nečije zanimanje nego u čovjeka. Što si stariji, sve pažljivije biraš ljude, a moram priznati da sve manje volim upoznavati nove ljude i puštati ih u svoj život”, zaključila je Mila.