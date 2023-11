Mijo otkrio da mu djevojka hoće roditi dijete, gledatelji: ‘Nije mlađahan, pretjerano je’

Autor: I.D.

Farmer Mijo Bošnjak iz Ljubav je na selu nakon što ga je Brankica Kobasić prozvala za laži na romantičnom putovanju, promijenio je scenarij i otkrio s kime se viđa te tko je nova djevojka. “Ona je znala sve prije one svađe za ručkom. Rekao sam joj da sam upoznao curu. Rekao sam joj za nju. Tijekom svađe sam se povukao jer nisam netko tko bi burno reagirao”, otkrio je Mijo za RTL.hr.

“Pretjerala je, ali i to ću oprostiti. Ponašala se za ručkom kao da smo u braku. Radila je cirkus, osramotila me. Pred kamerama je druga osoba. Ja sam isti pred kamerama i iza kamera. Ništa nisam obećao ovoj djevojci jer sam htio vidjeti misli li Branka ozbiljno. Želio sam pokušati s njom. No Branka me otpilila. Nudila mi je cijelo vrijeme prijateljstvo”, tvrdi Mijo.





Cvjetaju mu ruže s drugom

Priznaje kako mu je žao zbog svega što se zbilo: “Nisam plakao zbog veze s Brankom nego zbog njezinog načina ponašanja. Povrijedila me, volim je kao prijatelja. Htio sam da nam bude lijepo.”

Dodaje kako se rasplakao od muke i kako mu je bilo žao što Kseniju nije poveo na romantično putovanje. “Branka mi nije pružila nikakvu sigurnost. Govorila je da je djeca gledaju. Prilagođavao sam joj se”, osvrnuo se na još jednu svađu u Ljubljani.

Mijo je također ispričao kako mu je u vezi s drugom ženom, koja je od njega dosta mlađa.

“Josipa je dobra osoba. Želi biti sa mnom, imati dijete. Rekao sam joj da želim razmisliti i da i ona razmisli. S Josipom planiram ozbiljno. Svjesna je razlike u godinama. Voli me. Želi biti sa mnom.

Prekinuo sam s njom zbog razlike u godinama. Prekinuo sam s njom zbog razlike u godinama. Ali kad sam vidio da ništa neće biti s Brankom, vratio sam joj se”, govori za kraj.









Gledatelji ipak složni oko Mije

“On je ovo on je ono, stavio mladu da ga čeka pa ova razočarala”, “Za svoje godine ne ponaša se kako treba, već je u 60-tima. Ne kažem da treba biti starac, ali nije mlađahni dečko. Ovo je baš pretjerano. S takvim ponašanjem kod žena neće daleko dogurati. Uostalom tko što traži to će i dobiti.”, “Ne znam što traže u ljubav je na selu, ionako imaju momke i cure to znači da su tu radi neke koristi”, pisali su gledatelji.

“Joj, o čemu vi raspravljate, pa to je kao serija, samo glume amateri i dobiju dobru dnevnicu!”, “Koji frajer, cura 30 godina mlađa stavljena na čekanje dok on ne vidi što će biti na snimanju”, “E Mijo ti bi sjedio na dva stolca”, “Ti si kriv za sve. Zakaj nisi razčistio sam sa sobom, kaj hoćeš. Htio si sve sakriti, ali te tvoja Josipa izdala. U laži su kratke noge”, pisali su.