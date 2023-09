Mijo je izgubio oca, brata i zaručnicu: ‘Šest puta sam bio klinički mrtav, a onda mi se Bog obratio’

Autor: Barbara Grgić

Varošanin Mijo Bošnjak novi je kandidat showa “Ljubav je na selu”. Gledatelje je, osim svojim šarmom, osvojio i svojom teškom životnom pričom.

Rana smrt oca, iznenadna smrt voljenog brata, majka u bolnici, prekid pred same zaruke te klinička smrt situacije su koje bi svakog potpuno psihički i duhovno skršile, no Mijo je borac.

“Puno toga sam prošao. Traume i tako to, ali ne dam se slomiti. Uvijek sam snažan. Ne bojim se. Brat mi je bio podrška. Preminuo je iznenada i to mi je teško palo. Mama mi je isto nekako nesretno završila u bolnici”, priča Mijo.





Imao je brojnu podršku, osobito djevojke s kojom je planirao provesti život. Ipak, iznenadni prekid pred same zaruke potpuno ga je slomio.

“Nikad nisam bio sam. Sve do jednog perioda. Jednu curu sam izgubio pred zaruke. Prekinuli smo. Tad sam baš potonuo. Pao sam u depresiju”, rekao je kroz suze.

Šest je puta bio klinički mrtav

U svemu tome, Bog ga nikad nije napustio.

“Šest puta sam bio klinički mrtav. Bog mi se obratio i rekao: ‘Dijete nije ti još vrijeme, moraš nazad’. Tri puta mi je to ponovio. A ja kažem: ‘Pusti me da uđem gore. Na našem jeziku mi je to rekao. Svega se sjećam. Čudo. Ne može čovjek vjerovati, ali sve je moguće”, otkrio je.









Sudjelovanje u showu mu, kako je sam rekao, puno pomaže.









“Živnuo sam stvarno. Prelijepo mi je. Opustio sam se”, rekao je Mijo kojeg su u show prijavili prijatelji.

Nema velikih očekivanja, ali ističe kako se ljubav uvijek može dogoditi.