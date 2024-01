Michaelu Boltonu dijagnosticirali tumor na mozgu: ‘Bila je potrebna hitna operacija’

Autor: Barbara Grgić

Svjetski poznati pjevač Michael Bolton s pratiteljima je podijelio tužnu vijest. Naime, pjevač je otkrio da je mu je krajem 2023. dijagnosticiran tumor na mozgu te da je hitno operiran.

“Želim započeti tako što ću svima poželjeti sretnu i zdravu novu godinu. Također, želim podijeliti s vama da mi je 2023. na kraju donijela neke vrlo neočekivane izazove. Neposredno prije praznika otkriveno je da imam tumor na mozgu, zbog čega sam hitno operiran”, objavio je 70-godišnji glazbenik.

“Zahvaljujući nevjerojatnom medicinskom timu, operacija je bila uspješna. Sada se oporavljam kući i okružen sam ogromnom ljubavlju i podrškom svoje obitelji”, dodao je.

U karijeri prodao više od 75 milijuna ploča

“How Am I Supposed To Live Without You”, pjesma je kojom je Bolton našao put do publike, a zauzela je 4. mjesto britanske top liste. Tijekom svoje karijere Bolton je osvojio šest American Music Awardsa, dvije nagrade Grammy, prodao je više od 75 milijuna ploča, imao je osam albuma na top 10 listama i dva singla na prvom mjestu Billboardove ljestvice.

Poznati američki glazbenik nekoliko je puta nastupao i u Hrvatskoj, a posljednji nastup imao je 6. srpnja na ljetnoj pozornici u Opatiji.