MICHAEL JACKSON I FREDDIE MERCURY BILI BLISKI: Isplivala tajna o spavanju. Jackson imao čudnu naviku koju Freddie nije shvaćao

Autor: Dnevno

Freddie Mercury i Michael Jackson bili su vrlo bliski prijatelji tijekom osamdesetih godina. Međutim, Freddie nije mogao razumjeti neobične navike spavanja “pop kralja”, kako piše Miror.

Njih dvojica često su zajedno radili na pjesmama u Jacksonovu studiju u Kaliforniji, ali je Freddie bio vrlo iznenađen načinom spavanja Jacksona. Naime, u razgovoru za Metro, Freddiev osobni asistent Peter Freestone ispričao je sljedeće :

“Prihvaćate ljude takve kakvi jesu. Npr., Freddie i ja smo išli do kuće Michaela da bismo snimali osam sati dnevno. To je bilo 1983. godine, a Freddie i Michael surađivali su na tri različita albuma u tom trenutku. Ali Michael se nije ponašao prema meni drugačije nego prema Freddieju. Michael i ja smo igrali video igre pola sata, dok je Freddie izlazio pušiti. No, Freddieju je bilo teško za shvatiti Michaelove navike spavanja. Iako su bili u njegovoj kući vrjednoj milijune, Jackson nije imao pravi krevet, već madrac, pa je tako spavao na podu. Freddieja je to intrigiralo, pa je pitao Jacksona o tome. Freddie jednostavno nije mogao šutjeti jer se nasred poda nalazio taj veliki madrac, namješten kao krevet. Freddie je rekao: ‘Ti imaš novca, zbog čega ne kupiš krevet?’ A Michael bi odgovorio: ‘Osjećam se puno bolje kada sam bliže Zemlji’. Freddie bi odgovorio: ‘Pa koliko si bliži ako nemaš krevet?’ Mi smo na katu.’”

Peter se prisjetio i toga kako su i Freddie i Michael davali sve od sebe kada su ‘stvarali nešto’ zajedno.