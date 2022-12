‘MIČEM SE S DRUŠTVENIH MREŽA’ Sonja Kovač pauzira influensanje na neko vrijeme: ‘Nadam se da ćete i vi učiniti isto’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Televizijska glumica i jedna od najpopularnijih influencerica, ujedno i među najplaćenijima, Sonja Kovač, na svom Instagram profilu podijelila je božićnu čestitku te otkrila da će na neko vrijeme pauzirati s objavljivanjem na svojim profilima.

“Nasa blagdanska razglednica! Malo se mičem s društvenih mreža za blagdane, nadam se da ćete i vi učiniti isto i provesti ih sa svojim najmilijima u zagrljaju! Sretan Božić i želim vam sve najbolje!” napisala je Sonja u objavi.



Na fotografiji prepunoj božićnih motiva pozira sa svojim zaručnikom i psom. “Pa što ćemo mi bez tebe”, “Kako ste slatki”, “Predivni ste, pravi golupčići”, komentirali su im mnogi. Također, mnogi su im pratitelji zaželjeli sve najbolje za blagdane.

Na fotografijama se vidi da Sonja još uvijek nosi longetu. Naime, prije dva tjedna Sonja je završila na štakama zbog ozljede gležnja.







Podsjetimo, početkom ove godine Sonja Kovač i Goran Mandić zaručili su se na Maldivima. “Ja sam zapravo znala da će se to jednoga dana dogoditi. To je sve toliko normalno kada si toliko dugo zajedno i nama je samo bitno da se volimo. Ja sam taj tip osobe koja nikada nisam zamišljala to, nisam taj tip cure kojoj treba ta potvrda. Bitna mi je ljubav, da smo si kompatibilni’, izjavila je tada za InMagazin.