Mia Negovetić odvažila se na radikalnu primjenu: Izgleda potpuno drugačije nego prije

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Mlada hrvatska pjevačica Mia Negovetić na društvenim mrežama redovito objavljuje razne promjene imidža. Iako je mnogi i dalje pamte kao 13-godišnju djevojčicu, Mia je novom objavom ponovno pokazala koliko se odmaknula od tog imidža.

Putem Instagrama je, naime, podijelila videozapis kojim je pokazala još jednu promjenu frizure.

Fanovi je obasuli komplimentima

“Opet u akciji. Jedan kratki get ready with me!” napisala je Mia u opisu. U snimci se vidi kako je odlučila znatno skratiti svoju kosu, te se ošišala na nekad jako popularnu ‘fudbalerku’. Uz to je sa pratiteljima podijelila i svoju rutinu šminkanja.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mia Negovetic (@mia.negovetic)

U samo nekoliko sati snimka ove promjene prikupila je na stotine reakcija. Komentare su preplavili Mijini mnogobrojni obožavatelji, koji su ovu objavu popratili sa nizom komplimenata i oduševljenih reakcija.









Godinama njeguje ozbiljniji imidž

“Na lijepoj ženi sve lijepo stoji”, “Prelijepa si sa bilo kojom frizurom”, “Ti si stvarno jedna od rijetkih žena koja može furati fudbalerku i dalje dobro izgledati”, “Divna si”, “Kraljica kose”, “Fenomenalna zurka”, pisali su joj fanovi.









Podsjetimo, Mia već posljednjih nekoliko godina pozornost privlači drugačijim imidžem. Svojedobno je za medije progovorila o tome kako je u javnosti još uvijek doživljavaju kao slatku djevojčicu s naočalama koja je pjevala na obljetnici Oluje 2015. godine.

“To je možda ljudima teško prihvatiti, s obzirom na to da sam na sceni od 11. godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem, jer me svi pamte kao curicu koja pjeva himnu,” izjavila je ova Riječanka za In Magazin.