‘MI SMO U BRAKU, SAMO SE TO NE ZNA…’ Bivša Miss Jugoslavije se u tajnosti udala za poznatog kirurga!

Autor: Š. P.

Nekadašnja Miss Jugoslavije, 55-godišnja Ana Sasso, priznala je u RTL-ovom “Exkluzivu” da se udala po treći put, i to za kirurga i HSP-ovca Hrvoja Tomasovića.

“Mi smo u braku, samo se to ne zna, nije nitko uspio popratiti, ali jesmo. Ja sam nikad sretnija i nikad zadovoljnija. Imam partnera koji me poštuje, cijeni, voli, prati i podržava. Što više da očekujem? To je najvažnije!”, rekla je Sasso.

Zvijezdi legendarne reklame za jedno osvježavajuće piće ovo je treći brak – bila je udana za Nenada Teklića te Igora Franceschija. Svojedobno je priznala da je upravo zbog ljubavi propustila neke unosne poslovne ponude. “Zaljubila sam se i udala, i tu se porušilo sve”, rekla je Sasso prije nekoliko godina.

