MESIĆ OTKRIO ZAŠTO GA JE LUSTIG OBUKAO U USTAŠU! Bez cenzure o političkim počecima: ‘Smetalo me da me nepismenjakovići mogu progoniti’

Autor: Dnevno.hr

Poznati modni kritičar, stilist, društveni kroničar i bloger Neven Ciganović u prvoj emisiji Večernjeg lista “U povjerenju s Nevenom Ciganovićem” ugostio je bivšeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića (88) koji mu je otkrio dosad nepoznate detalje o svom životu, a porazgovarao je stilist i s priznatom kvizašicom Moranom Zibar i to o Euroviziji.

U razgovoru bez cenzure Nevenu Ciganoviću je Stipe Mesić otkrio neke nepoznate detalje o svom životu, no prvo su se dotaknuli njegovog političkog života i zašto je on i dalje jedan od najpoznatijih političara.

Mesić je otkrio i kako mu obrve održava njegova dugogodišnja frizerka, govorio je i o odnosima s Jadrankom Kosor, Andrejem Plenkovićem i Zoranom Milanovićem te je otkrio i tko ga je upoznao sa suprugom Milkom.





‘Posvadio sam se s političkim vodstvom Orahovice’

“Počelo je sve kad sam iz određene anonimnosti izašao, iako sam doduše i u studentsko vrijeme bio komandant tih studentskih radnih brigada i tako, sve to ide u rok službe. Kad sam završio studij, posvadio sam se s političkim vodstvom Orahovice. Završio sam pravo, položio pravosudni ispit, postao sudac i vidio sam da ono što ti funkcioneri govore, oni se tako ne vladaju. Ja sam tu imao prigovore i mene su kaznili i ja sam otišao u Zagreb”, ispričao je Mesić o početku svog političkog puta.

Kazao je da ga je, pošto je bio pravnik, smetalo da ga, kako kaže, neki tamo nepismenjakovići mogu progoniti. Zato je pročitao zakon i utvrdio: ako netko želi biti zastupnik u Hrvatskom saboru, on ne mora ići po onom pravilu da ga kandidira Socijalistički savez ili partija, onda to usvajaju zborovi birača pa tko ih ima više, dođe na listu. Onda to ide pred izbornu komisiju i dalje je procedura – ispričao je bivši predsjednik pa dodao:

“Ja sam vidio ono što nitko nije iskoristio: da ja mogu dovesti pred suca najmanje 100 punoljetnih građana koji za mene pred njih moraju potpisati kandidaturu i ta kandidatura je perfektna!”, kazao je te potom tada doveo preko 200 građana koji su potpisali za njega kandidaturu.

Obrve i ustaše

Neizostavna tema s Mesićem su svakako i njegove obrve, njegov zaštitni znak.

“One su sada malo skraćene, a o njima se brine moja frizerka kod koje idem godinama. Njoj je to bilo malo previše pa je ona to malo formatizirala”, otkrio je Mesić pa ispričao anegdotu.

“Iako sam imao stipendiju, kao student sam dopunjavao tu stipendiju raznim filmovima kao statist, producentski i onaj naš. Tako sam upoznao i Branka Lustiga. I kada se vratio iz Amerike pitao sam ga zašto me je obukao u jednom filmu u uniformu ustaškog poručnika. Kaže: znaš zašto? Zbog obrva, jer si mi jako strogo djelovao – ispričao je.









Emisiju pogledajte ovdje.