Meri iz Masterchefa zabavljala se sa članom žirija: ‘Hvala ti za tri predivne večeri’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša natjecateljica Masterchefa, influencerica Meri Goldašić, svojim sudjelovanjem u showu osvojila je simpatije javnosti. Po izlasku se okrenula zdravom životu te prošla kroz znatnu fizičku promjenu, što sa fanovima često dijeli putem društvenih mreža.

U novoj objavi na Instagramu otkrila je kako se družila sa jednim od članova žirija u Masterchefu, Stjepanom Vukadinom. Posjetila je njegov restoran u Trogiru gdje su zajedno pripremali jela, a objavila je i njihovu zajedničku fotografiju.

Pridružio joj se i ostatak ekipe

“Hvala na predivne tri večeri, baš smo se zabavili i uživali”, napisala je Meri uz fotografiju sa Stjepanom. Objavila je također i snimku u kojoj je otkrila kako su joj se na ovoj avanturi pridružili i ostali kandidati iz showa, te su se svi zajedno bacili na pripremu jela pod budnim Stjepanovim okom.









Podsjetimo, ova simpatična influencerica nedavno je odgovorila na pitanje koje su se svi pitali. Putem jednog videozapisa otkrila je što se zapravo događa sa ostacima hrane iz showa nakon što se ugase kamere u studiju.









“Iako ste mislili da se to baca jer je to televizija, vjerojatno mislite da oni bacaju kile i kile mesa i ribe na dnevnoj bazi, ali ja vam moram reći da to ide na dvije strane. Dakle, imamo kantinu na Novoj TV gdje se kuha ručak za natjecatelje i ljude koji rade na MasterChefu i jedan dio hrane ide tu, a drugi dio namirnica ide u vilu”, pojasnila je Meri.

“Sve što ne iskoristimo mi pojedemo u slobodno vrijeme. Imali smo smočnicu i frižidere u vili i to smo pojeli. Štoviše ne da nismo smjeli bacati nego smo morali i odvajati tu hranu tako da smo stvarno morali paziti što radimo s njom, ali najvažnije je da se hrana ne baca,” zaključila je.