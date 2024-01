Meri iz Masterchefa podijelila mučno iskustvo života u Švedskoj: ‘Muškarci su me opkolili’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša natjecateljica popularnog Masterchefa, Meri Goldašić, svojim sudjelovanjem u showu osvojila je simpatije javnosti. Tamo je pokazala i znatan talent za kuhanjem, a zbog društvenih mreža postala je i influencericom. Na Instagramu je prati gotovo 65 tisuća ljudi, s kojima redovito dijeli svoja razmišljanja i životne trenutke.

No Meri nije oduvijek živjela u Lijepoj Našoj. Svojedobno ju je put odveo u sjevernije europske zemlje, pa je tako neko vrijeme provela u Danskoj i Švedskoj. A upravo se života u Švedskoj prisjeća sa nelagodom, kako se prisjetila za domaće medije. Istaknula je kako je za period u toj zemlji ne vežu lijepa sjećanja.

“Tamo je postalo opasno živjeti za žene, pogotovo one koje nisu muslimanke. Reći ću to. Švedska više nije kao što je bila, jednom sam ujutro išla na posao i skupina više muškaraca me opkolila, napala”, izjavila je za 24 sata. U Skandinaviju ju je dovela želja za novim vidicima i iskustvima, što je izgleda i dobila, no na gotovo najgori način.

View this post on Instagram A post shared by Meri Goldašić (@merigoldasic)









“Šteta što naše na Balkanu to ne zanima”

“Počela sam vikati im da imam muža i troje djece, iako sam imala tad jedno, ali sam znala da moram nešto reći da izazovem njih da ne kreću. Jako puno žena doživljava tamo nasilje, silovanja, šteta je da naše ljude tu na Balkanu to ne zanima previše”, zaključila je Meri. Od svih sjevernih gradova, navodi kako joj se najviše svidio Kopenhagen.









Podsjetimo, ova influencerica se nedavno oglasila na Instagramu povodom uzbuna koje su šokirale brojne Hrvate. Naime, u noći sa četvrtka 18. siječnja na petak 19. siječnja, mnogima se oglasio alarm za uzbunu koji je upozoravao da će pasti snijeg. Čini se kako je Meri bila samo jedna koju je uzbuna doista iznervirala, što je i priznala.

“Ovim idiotima što su programirali ove alarme za uzbunu što ti dođe bez pitanja na mobitelu želim poručiti samo jedno. Da Bog da vas probudio taj alarm isto kao i mene svaku noć do kraja života u tri ujutro. Jutros u tri sata udaram rukama po mobitelu… Mislila sam da je počeo rat, došlo mi je da idem kod susjeda po pušku i pucam po selu”, požalila se.