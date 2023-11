Meri iz Masterchefa konačno otkrila ono što je sve zanimalo: ‘Znam što vi mislite ali…’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Poznata hrvatska tiktokerica, Meri Goldašić, javnosti je poznata po sudjelovanju u showu Masterchef. Tamo je ubrzo osvojila simpatije javnosti, no pobjeda joj je nažalost izmakla.

Sudeći po kuharskim objavama, sudjelovanje u showu donijelo joj je brojne korisne informacije. Jednu od njih sad je odlučila podijeliti sa fanovima, te je odgovorila na pitanje koje su se svi pitali – što sa ostacima hrane nakon showa?





“Moram vam reći”

“Iako ste mislili da se to baca jer je to televizija, vjerojatno mislite da oni bacaju kile i kile mesa i ribe na dnevnoj bazi, ali ja vam moram reći da to ide na dvije strane,” započela je Meri svoje pojašnjenje u videozapisu.

“Dakle, imamo kantinu na Novoj TV gdje se kuha ručak za natjecatelje i ljude koji rade na MasterChefu i jedan dio hrane ide tu, a drugi dio namirnica ide u vilu. Sve što ne iskoristimo mi pojedemo u slobodno vrijeme,” otkrila je.

Hranu su morali i odvajati

“Imali smo smočnicu i frižidere u vili i to smo pojeli. Štoviše ne da nismo smjeli bacati nego smo morali i odvajati tu hranu tako da smo stvarno morali paziti što radimo s njom, ali najvažnije je da se hrana ne baca,” istaknula je tiktokerica.









Podsjetimo, Meri se nedavno pohvalila ostvarenim uspjehom nakon izlaska iz showa. Njen Instagram profil pun je vidljivih fizičkih promjena koje je ostvarila, a kojima je tada pridodala još jednu iz teretane.

“Stanje tijela odraz je nas samih i naših stvarnih osjećaja. Ponosna sam na sebe, ne samo zbog mršavljenja, već zbog toga što sam bila sigurna u sebe tad kao i sad,” napisala je uz fotografiju, te je istaknula kako je posvećivanje sebi najvrjednija stvar koju čovjek za sebe može napraviti.