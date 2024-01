Meri iz Masterchefa iznenadila priznanjem: ‘Sinovima nisam dala da gledaju emisiju’

Autor: Barbara Grgić

Meri Goldašić popularna je influencerica koja na svom Instagram kanalu nasmijava više od 60.000 pratitelja, a šira je javnost pamti po sudjelovanju u MasterChefu, ali i njenim iskrenim suzama kada je napustila show.

Kako je tad rekla, plakala je od sreće što ide kući, ali i od tuge što napušta show.

“Nesretno sam se, kroz šalu, izrazila. Radije bih to nazvala velikom tugom i miješanim osjećajima. Naći se u takvoj situaciji, da si izoliran od svega, s ljudima koje ne poznaješ, a koji ti zbog svih teških okolnosti uđu pod kožu neusporedivo brže nego u ‘vanjskom svijetu’, već je nešto što je nemoguće objasniti. Bila sam tužna što napuštam natjecanje, svoje kolege i prijatelje, te ekipu koja marljivo radi na cijelom projektu. Osjećala sam da će mi nedostajati i da jedva čekam ponovno ih zagrliti i smijati se s njima. Istodobno sam plakala i od sreće što idem doma djeci i što ću stići na rođendan sina Rija” objasnila je za 24 sata.

Sinovima nije dala da gledaju Masterchef

Mnoge je šokirala činjenica da svojoj djeci nije dala da je gledaju na televiziji.

“I to zbog takvog završetka. Znala sam, ako me moj dječaci vide uplakanu, da im to neće biti drago i da bi im to potencijalno moglo ostaviti neke traume. Nikad me nisu vidjeli tako slomljenu… No, evo, nisu gledali i ništa im ne fali”, ispričala je.

“Kakva sam bila tamo, takva sam i inače. Mogla sam još puno toga pokazati i naučiti, ali nekad je u redu poslušati srce. Razumijem i da ima majki koje ne bi postupale kao ja, i to je sasvim u redu. Mislim da je u mom slučaju razlika u tome što ja svoje propušteno djetinjstvo proživljavam sa svojom djecom, pa sam možda zbog toga ipak odabrala taj put”, dodala je te priznala da joj je pobjednik, Luka Veić, favorit od prvog dana.