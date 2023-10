Meri Cetinić otkrila što joj je preokrenulo život prije 50 godina, tada je sve bilo jasno

Autor: I.D.

Legendarna pjevačica Meri Cetinić aktivna je na svom Facebook profilu, kojega vodi s mladim snagama u obitelji. Naime, sada je pjevačica objavila tekst u kojemu je otkrila kako joj je pjesma “More” preokrenula karijeru te da je to prva pjesma koju je solistički izvela.

Zar je već toliko godina prošlo?

“Prije 50 godina , 8.listopada 1973. objavljena pjesma More, moja prva snimljena pjesma na kojoj pjevam solo vokal i sviram klavir. Prije 50 godina, na današnji dan, Jugoton je objavio singl splitske grupe More s istoimenom baladom. Bilo je to njihovo debitantsko izdanje.

Godinu dana kasnije izdan je i istoimeni album – album koji bi trebao biti obvezna glazbena lektira iz poglavlja domaće popularne glazbe.

Meri Cetinić i Slobodan M. Kovačević glavna su autorska i produkcijska osnova ovog benda. Svoja su imena kasnije etablirali u svijetu dalmatinskog glazbenog senzibiliteta”, pisalo je u objavi.





Podsjetimo, nedavno je na Facebooku Meri objavila fotografije svoje pokojne kćeri Ivane i posvetila joj emotivan tekst. Naime, Ivana Burić proslavila bi ovih dana 47. rođendan.

“Ivana, sretan ti nebeski rođendan, ljubljeni anđele”, napisala je pjevačica.

Ivana je preminula u lipnju 2021. godine u splitskoj bolnici nakon teške bolesti. Imala je 43 godine, a tužnu vijest potvrdila je njezina majka Meri.

“S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula. Bila si moj dragulj, tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talent, humor…činile su naš život sretnim, prepun ljubavi…Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno…Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama”, napisala je Cetinić tada na Facebooku.

Inače, Meri je Ivanu rodila s 23 godine. Odgojila ju je kao samohrana majka. Bila je sretna što je Ivana odabrala glazbu kao životni poziv i što su imale priliku surađivati.