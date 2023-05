‘MENI SI POSLAO PJESMU O UMIRANJU, BEZOBRAZNIČE!’ Dečak otkrio priču iza posljednje Massimove pjesme: ‘Tada još nismo znali da je teško bolestan’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U emisiji bravo! live gostovala je grupa Vatra predvođenja frontmenom Ivanom Dečakom, a upravo on se prisjetio posljednjih trenutaka koje je proveo s neprežaljenim Massimom i otkrio jedan vrlo neobičan, pomalo mističan detalj, koji ko da daje naslutiti da u mnogima od nas ‘leži’ svojevrstan ‘prorok’-

Naime, Massimova posljednja pjesma ‘Zamisli‘ postala je na neki način proročanska, a prvotno čak nije bila namijenjena njemu, a ista neodoljivo podsjeća na film Briana Robbinsa ‘Tisuću riječi’ u kojemu glavni glumac Edidie Murphy, koji u filmu utjelovljuje jezičavnog književnog agenta, slaže jednom guruu nakon čega dobiva priliku izgovoriti još svega tisuću riječi dok ne nastupi njegova smrt. Svakom riječju sa stabla u njegovom dvorištu pada po jedan list, a što više lišće pada i kako se drvo ‘osjeća’, tako se mijenja i njegovo zdravstveno stanje.

“Ta pjesma je trebala završiti naš 10. studijski album, album Vatre, kad sam ju otpjevao, skužio sam da još nemam dovoljno godina da bih pričao tu priču i nazvao sam Maxa…





On je užasno, užasno duhovit čovjek, odmah mi je rekao: Ja ću to pjevati!? Meni si poslao tu pjesmu o umiranju, bezobrazniče jedan? Onda sam mu ispričao ovu priču… To je pjesma koja govori, zapravo, o cijelom tom životnom krugu, tada još ni on ni ja nismo znali da je teško bolestan. On je zapravo prvi put izveo uživo na koncertu, a nažalost i posljednji u Areni. To je pjesma koju ću zauvijek pamtiti…”, otkrio je emotivni Dečak.

“Zamisli, jedan od listova sam tih

zamisli, jednom cu ovu krosnju napustiti

zamisli, vjetar zamrsi planove kao grane

i, kao list s drveta padnem”, refren je pjesme ‘Zamisli’

Osim po pjesmama, Dečak je otkrio i da jednu stvar posebno pamti velikom glazbeniku, a zasigurno će čitav život na tome biti zahvalan.

“Imao je ozbiljan gard i dobro mu je stajao, ali mene je pustio u svoj privatni prostor. Dopustio mi da uđem u njegov život, upoznam njegovu suprugu, kćer, psa, da s njim provodim njegove intimne trenutke…

Osim što je užasno duhovit i inteligentan, on je jedan od rijetkih ljudi sa scene koji je pružao ruku. Mnogi od nas će ti oprostiti sve, ali baš uspjeh ne, ne, to je malo teško provariti.









On je bio lik koji je, kad je svirao u Beogradu na Tašmajdanu nazvao: Hoćete mi biti gosti? Mi? Da! I stavi nas u pola koncerta, u Splitu u Areni isto nas je stavio na pola svoga koncerta. Dakle, pružao ti je ruku, nije bio od onih koji podmeću nogu, nego pružao ti je ruku…”, sa sjetom je ispričao Dečak.