‘MENI JE PRIRODNO DA ŽENA BUDE LOVINA’ Snježana Schillinger potpuno iskreno: ‘Veličina je apsolutno važna’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

PR stručnjakinja i vlasnica modnog brenda Duchess Snježana Shillinger u rubrici Paprene kuglice In magazina, novinaru Davoru Gariću je odgovarala na neka vrlo paprena pitanja.

Između ostalo,g otkrila je kako smatra da muškarci svojim suprugama stalno trebaju govoriti da ih vole, a otkrila je i da je ljubiteljica tripica i iznutrica.

Nudistička plaža joj je ‘bljak’, ćelavi muškarci i oni u uniformi ‘mljac’, ali i ćevapi s lukom.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Snjezana Schillinger (@snjezana_schillinger)

Apsolutno smatra da je “bolje da ljulja nego da žulja”, kao i da je “veličina važna”.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Snjezana Schillinger (@snjezana_schillinger)

Na pitanje što bi učinila da primijeti da se “napirlitana koketa” nabacuje Franzu, a da se on ne buni, otkrila je nešto zanimljivo o sebi.









”Pustila bih da vidim dokle će to ići. Ima, naravno, žena koje se vole nabacivati, meni je to nejasno, ja nikad nisam bila takav tip, tu sam totalno tradicionalna, ja sam uvijek bila onaj tip žene koja sjedi, čeka da joj se frajer obrati, vrhunac je da možda malo zapleše… Pa meni je to prirodno da žena bude lovina”, zaključila je.