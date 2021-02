Menadžer koji je s Mišom i Thompsonom napunio Poljud: ‘Dora je došla do dna, momak je dao kompletnu dijagnozu!’

Autor: Dnevno.hr

Splićanin Ivan Bubalo najpoznatiji je kao menadžer Miše Kovača kojem je organizirao više od 200 koncerata, od toga 23 velikih, na splitskim Gripama i vjerojatno onaj najpoznatiji – na Poljudu, koji je legenda hrvatske estrade napunila 1993. Isto je učinio i Marko Perković Thompson koji je 2002. zapjevao pred više od 40 tisuća ljudi, Bubalo je bio i izvršni producent na Thompsonovom koncertu u Maksimiru.

Iako je stadione, dvorane i klubove punio s Doris Dragović, Severinom, Dalekom obalom, Draženom Zečićem, Prljavim kazalištem, Matkom Jelavićem, Jasminom Stavrosom, Zlatkom Pejakovićem, Giulianom, Gibonnijem i mnogim drugima, o njegovoj snalažljivosti možda najbolje govori primjer Mate Bulića, čiji je također bio menadžer.

Na tapeti su mu se našli Franka Batelić, Darko Rundek, Let3, Mirela Priselac Remi, Jacques Houdek, Nina Badrić i brojni drugi.

Svojevremeno je naveo kako je “ogorčen činjenicom da u današnjem sustavu krivih vrijednosti postoje ljudi kojima je osnovna želja i namjera duboko upropaštavanje hrvatske glazbe na štetu svih nas. Odgovorno tvrdim kako se takav zadatak provodi pod diktatom samoprozvanih moćnika koji se skrivaju pod okriljem Hrvatske radio televizije!”.

Kao pozitivne primjere ovaj menadžer ističe Mišu Kovača, Olivera, Thompsona, Dražena Zečića, Zlatka Pejakovića, Gibonnija, Severinu, Jelenu Rozgu, Prljavo kazalište, Parni valjak.

Hvalio je i glazbene dive Terezu Kesoviju, Doris Dragović, Jasnu Zlokić, Meri Cetinić, Zoricu Kondžu, Radojku Šverko.

“Slušam ga sinoć u radio emisiji na temu “Dora” i kažem sam sebi–fala Bogu šta ima još mladih ljudi koji daju kompletnu dijagnozu zbog čega je Dora došla do dna i kako bi trebalo radit da ponovo vrati stari sjaj….

E sad, je li to sluša glavni urednik HTV-a??? Je li to sluša glazbena urednica-HTV-a ?? Je li to slušaju mediji ???????

Ako nisu, neka poslušaju jer im je momak – SVE riješio!

Bravo Vedrane, Bravo momak!”, poručio je Bubalo Strukaru a s njim su se složili mnogi pratitelji.

“Ta djevojka prekrasno pjeva, ona ima božanstveni glas, ali takvi izvođači doista nemaju šta raditi na zabavno glazbenom natjecanju. Oni mogu ići na nekakvo urbano art natjecanje, tipa za svoju publiku od nekakvih desetak ljudi, ako ih i toliko ima, ali da bi se takvi ljudi i takve pjesme natjecale u komercijalnoj utrci pred milijunima gledatelja, mislim ajmo biti ozbiljni, nemojmo raditi farsu i grotesku od naše zabavne glazbe”, prokomentirao je Strukar.

