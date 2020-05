MEGHAN I HARRY OBJAVILI DIRLJIV VIDEO! Archie slavi prvi rođendan, čestitali mu članovi kraljevske obitelji

Meghan Markle i Princ Harry objavili su simpatični video u kojem je vidljivo kako čitaju knjigu sinu Archiju koji danas slavi prvi rođendan.

U video je vidljivo kako Meghan slavljeniku čita “Patka! Zec!” dok ih tata Harry snima i oponaša patku u pozadini. Da je ta knjiga jedna od Archijevih najdražih vidi se u simpatičnoj snimci budući da se smije i cijelo vrijeme pomaže okretati stranice.

Meghan je blistala u traper košulji i svezane kose, igrajući se sa svojim mališanom na njegov prvi rođendan, a video je doprinos kampanji “Save the children“, koja pomaže djeci diljem svijeta tijekom pandemije koronavirusa s paketima ranog učenja, vaučerima supermarketa i zaštitom od virusa.

Očekuje se kako će maleni Archie, koji je sedmi u redu za krunu, za proslavu prvog rođendana putem Zooma pričati s ujakom Williamom i ujnom Kate.

William i Kate čestitali su rođendan malome Archiju putem službenog Twitter profila. Napisali su kako malom Archiju žele sretan prvi rođendan, a poruka je objavljena uz fotografiju koja je nastala na dan njegova krštenja.

Wishing Archie a very happy first birthday today! 🎈 pic.twitter.com/dEjvnSjGGM

Rođendan je čestitao i djed Charles sa suprugom Camillom. “Sretan rođendan Archiju koji danas slavi prvu godinu”, stoji u objavi iznad fotografije na kojoj su princ Charles, Princ Harry i maleni Archie.

A very Happy Birthday to Archie, who turns one today. 🎈

This photo of Archie and his grandfather was taken following his christening in July 2019.

📸 Chris Allerton ©️ Sussex Royal pic.twitter.com/AYxqkRxE1d

— Clarence House (@ClarenceHouse) May 6, 2020