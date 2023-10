Matthew Perry je prije smrti priznao sve, ključnu ulogu odigrao je Bog i Jennifer Aniston

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Zvijezda serije “Prijatelji” Matthew Perry šokirao je svijet prije gotovo godinu dana, kada je progovorio o svojoj višegodišnjoj borbi s teškim drogama i alkoholom, a onda se doznalo kako je na putu ka njegovom ozdravljenju ključnu ulogu odigrao Bog i iskrena molitva.

“Do svoje 18. godine pio sam svaki dan. U to sam vrijeme pio s prijateljima, puno, a onda bih u 13:45 rekao ‘Idem kući’ i jurio bih preko puta u dućan s alkoholnim pićima, kupim bocu votke i popijem onoliko koliko sam popio s ostalim dečkima te večeri”, rekao je Diane Sawyer u intervjuu za Nightline.





“Ona je bila ta koja je najviše posegnula”

Perry je godinama pokušavao sakriti svoju ovisnost od obitelji, prijatelja i kolega, a onda se jednog dana suočio s kolegicom Jennifer Aniston.

Nije mu bilo jasno kako ga je kolegica ”otkrila”, jer je bio uvjeren da je svoju ovisnost dobro sakrivao. “Možemo to namirisati na tebi”. rekla mu je Jennifer, a on je dodao kako nije bio u poziciji da stane “jer je to ovisnost, ali ona je bila ta koja je najviše posegnula.” Glumac je bio iznimno zahvalan Jennifer što je odlučila reagirati i pomoći mu.

Milijune potrošio na borbu protiv ovisnosti

U svojim memoarima, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, Perry opisao je kako se nije sjećao dobrog dijela snimanja ”Prijatelja”, a otkrio je i kako je u jednom trenutku uzimao čak 55 tableta Vicodina dnevno.

Ovisnost mu je uzela zdravlje, istrunuo mu je gornji red zuba, gotovo 9 milijuna dolara potrošio je na programe rehabilitacije i oporavka, predoziranje opioidima dovelo je u jednom trenu i do pucanja debelog crijeva zbog čega je duže zadržan u bolnici. “Dali su mi 2 posto šanse da preživim noć”, otkrio je Perry.

Vapaj Bogu

Prema Perryjevim memoarima, njegova ovisnost dovela je do 14 boravaka na rehabilitaciji, 15 operacija želuca i više od 60 pokušaja detoksikacije, a onda je uslijedio susret s Bogom.









“Bože, molim te, pomozi mi’, šapnuo sam. ‘Pokaži mi da si ovdje. Bože, molim te, pomozi mi’”, prepričava u svojim memoarima u kojima detaljno opisuje ono što je smatrao da je bio pravi susret sa živim Bogom.

“Dok sam klečao, svjetlost je polako počela postajati sve veća i veća dok nije postala toliko velika da je obuhvatila cijelu sobu… Što se događalo? I zašto sam se počeo osjećati bolje?” pita se Perry.

Suze u Božjoj prisutnosti

“Počeo sam plakati”, objasnio je. “Mislim, stvarno sam počeo plakati – to drhtanje ramena, neka vrsta nekontroliranog plača. Nisam plakao jer sam bio tužan. Plakao sam jer sam se prvi put u životu osjećao dobro. Osjećao sam se sigurno, zbrinut. Desetljeća borbe s Bogom, i hrvanja sa životom, i tuge, sve je isprano tamo na koljenima, kao rijeka boli otišlo je u zaborav”, opisao je glumac.

“Bio sam u Božjoj prisutnosti. Siguran sam u to. I ovaj put sam molio za pravu stvar: pomoć”, naveo je Perry. Nakon toga uspio je duže vrijeme ostati trijezan.

“Bog mi je pokazao djelić onoga što bi život mogao biti. Spasio me tog dana, i za sve dane, bez obzira na sve. Pretvorio me u tragatelja, ne samo za trijeznošću i istinom, nego i za Njim,” zaključio je glumac.









Podsjetimo, slavni glumac Matthew Perry preminuo je u subotu u svom domu. Pronađen je u jacuzziju, nakon čega je pozvana Hitna pomoć. Glumac je preminuo u dobi od samo 54. godine.