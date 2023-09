Matteo Cetinski osvanuo u javnosti nakon dužeg izbivanja, pogledajte koliko se promijenio

Autor: I.D.

Brat popularnog pjevača Tonyja Cetinskog, Matteo Cetinski, rijetko se pojavljuje u javnosti posljednjih nekoliko godina i vodi život daleko od medijske pozornosti. Međutim, nedavno je viđen kako uživa u Rovinju s bratom Tonyjem i ocem Mirkom Cetinskim.

Cetinski trio

Naime, u Rovinju se održala glazbena predstava posvećena njihovom ocu Mirku, i Matteo nije želio propustiti tu prigodu, baš kao ni njegov brat Tony. Sva trojica su bila u dobrom raspoložena dok su pozirali fotografima i uživali su u predstavi. Mnogi gledatelji također su se okupili kako bi prisustvovali tom događaju.

Ako je sudeći po ovoj fotografiji, Matteo i Tony dijele mnoge sličnosti u izgledu, iako je važno napomenuti da se Matteo u posljednjih nekoliko godina okrenuo drugim interesima. Iako se ranije bavio glazbom, sada se posvetio dizajniranju interijera, izradi nakita, obnovi starinskih predmeta te slikarstvu.





“Nekome je to meditacija, nekome je to joga, nekome crkva. Meni je to ono kad uhvatim kist ili kad radim nešto rukama, odmorim se od mozga”, objasnio je Matteo prošle godine za IN magazin.

Podsjetimo, iza Mattea je 20 godina glazbene karijere, sa scene ga pamtimo kao potpuno drukčijeg frajera. Prije nije imao dugu kosu niti je njegovao ovaj urbani, moderni modni stil.

Naime, kada je kao klinac krenuo u glazbene vode, pjevao je šansone, no prošle se godine nakon duže pauze ponovno okušao u glazbenim vodama.

“Ja jesam nekako urbanija scena što se tiče izbora i tekstova i glazbe i tako dalje. Sad smo tu išli na neki spoj koji kad sam pisao tekst meni je tako došlo, tako da slijedio sam ono što je meni došlo. Malo je tekst srcedrapajući. Zvuk je ostao isti. Ima elektronike i popa. Ja volim takav ljetni chillout zvuk”, pričao je Matteo, koji baš i nije vičan glazbi koliko njegov brat Tony.