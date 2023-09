Matija Vuica priznala: ‘Mnoge drage haljine sam morala prodati da bih išla dalje’

Autor: 7dnevno/Tea Šojat

U posljednje vrijeme sve se češće govori o snažnim ženama i što ta snaga predstavlja. Kada govorimo o snažnim ženama, na domaćoj sceni ističe se dizajnerica Matija Vuica.

Možda fizički djeluje krhko, no svu tu krhkost demantirat će već u prvim sekundama susreta, kada će se pokazati da je baš poput svojih haljina – snažna, moćna, samouvjerena, jasnog stava, emotivna, zadovoljna životom i svime što joj je pružio, zahvalna, pomirena s dobrim i lošim što je proživjela i što će proživjeti.

Majka Matije Vuice odigrala je značajnu ulogu u njezinoj karijeri a da to nije ni znala. Možda je tek slutila. Naime, kupila joj je šivaću mašinu koju nikad nije koristila, ali pomislila je da bi Matija jednom mogla poželjeti nešto na njoj sašiti. Kada je došao trenutak da se iz rodnog Metkovića preseli u Zagreb, ondje nastavi školovanje i glazbenu karijeru, nije znala kako će tada njezinu veliku ljubav, glazbu, malo-pomalo zamijeniti konci, igle, najljepše i najkvalitetnije tkanine na svijetu i šivaće mašine. Tu je ključnu ulogu odigrao Matijin životni partner Jurica Popović, njezino uporište i oslonac, bez čije potpore se ne bi prepustila onomu u čemu je najbolja.





Slijedila je svoj put, koji nije bio lak, ali mu se dala sto posto. Vjerovala je u ono što radi, a vjera je i danas nosi kroz život. Prije nego što izađe iz kuće, uvijek izgovori svoju molitvu i zahvali na životu.

Otkud dolazi ta snaga, zahvalnost i uspjeh, možda najbolje pokazuje njezin odnos prema radu, prema kreacijama koje stvara i, možda najvažnije, onima za koje stvara. Sreća i zadovoljstvo njezinih diva, kako ih voli nazivati, najveći su poticaj za stvaranje najljepših haljina iz nepresušnog izvora inspiracije koji u sebi nosi. Pronaći vlastiti izvor inspiracije i snage možda nije lako, ali Matija Vuica živi je dokaz kako snovima treba težiti, ali ne zaboraviti da se ostvaruju uz puno truda, rada i ne tako lijepih životnih trenutaka. Kako kaže Matija, treba “pogoditi žilu” i samo raditi!

* Kada stvarate, zamišljate li neku osobu ili siluetu i što biste željeli da haljina istakne? Naime, kada gledamo brojne poznate osobe koje su nosile vaše kreacije, sve one izgledaju kao da ste namjerno istaknuli ono najljepše na njima ili samo dodatno naglasili njihovu ljepotu i tako već desetljećima, uvijek ukorak, pa i ispred trendova.

U radionici postoji mnogo različitih lutaka po kojima slažem neku novu kreaciju. To uzbuđenje koje me obuzima dok ne dođem do cilja neopisivo je. Vjerujem da sve to ostane zapisano u haljini, da je haljina živa i da je ta moja ljubav i zadovoljstvo prijenosno. Eto tako kako se ja osjećam u tom procesu želim i da se moje dive osjećaju kad ih odjenu – ženstveno, seksepilno, moćno, zadovoljno, i nisu važne godine niti obujmi, svaka je kraljica svemira.

* Ni jedna vaša haljina nije nikada ocijenjena vulgarnom, iako su mnoge izazvale pozornost i rasprave. Kako vam uspijeva ne prijeći tu neku granicu dobrog ukusa, a opet stvoriti kreaciju koja mnogo toga pokazuje?

Samo se igram, nema pravila i ništa me ne sputava. Lagala bih kad bih rekla da mi nije važno da izazovu pažnju. To je na neki način imaginarna hrana nama dizajnerima. Ali to nije cilj, to dođe samo po sebi. Ta tanka linija granice dobrog ukusa nešto je što je, pak, dio moje osobnosti. O tome ne razmišljam, prepustim se intuiciji, ona je pravi vođa.









* Jeste li kada sašili haljinu ili neki drugi odjevni predmet koji ste odmah odlučili rasparati ili baciti?

Naravno, puno puta bih posložila neke komade čipke, slagala ih cijeli dan, ostavila da se “toćaju” preko noći, a u jutro sve počupala pa ponovno. Jednostavno je falilo adrenalina kada bih je ponovo vidjela. Bacila nisam nikad ništa, svaki komadić je upotrebljiv.

* Je li ikada bilo zahtjeva koji niste mogli ispuniti ili vas je baš posebno namučio?









U ovom poslu nema muke, samo puno rada. U tom smislu, postoje manje ili više komplicirane ideje za realizaciju. No najkompliciranije su one moje, kad sve radim po svom za neku reviju…, tako da nema neostvarivih zahtjeva.

* Odakle crpite svu tu inspiraciju? Iz prirode, onoga što vas okružuje, osoba…?

Ponovit ću se pa ću reći: prespojim se na Universe, jednom dugom slamkom kanalom, i samo sam medij koji crpi iz bogatog trezora u kojem su pohranjene sve blagodati i svima su na raspolaganju. Samo treba pogoditi žilu!

* Znamo da Severina ima ključ vašeg atelijera. Je li još tko dobio takvu čast?

Moja Zrinka Cvitešić – uvijek!

* Posluži li vam kad Severina kao inspiracija ili možda neka druga osoba?

Često, jer često surađujemo.

* Zasigurno postoje haljine koje čuvate i koje prate posebne priče. Jeste li možda razmišljali o izložbi na kojoj biste ih javnosti pokazali i podsjetili posjetitelje na neka od svojih najznačajnijih ostvarenja? Bez koje kreacije takva izložba ne bi došla u obzir?

Da, čuvam neke haljine, nažalost, mnoge drage sam prošlih godina morala prodati da bih išla dalje. Sad već mogu stvarati fundus, možda jednom i neku izložbu prirediti. Svakako tu spada crna Severinina s Belog dvora, haljina Anice Martinović u kojoj je ponijela krunu prve pratilje, haljina “plodovi zemlje” koja je dobila nagradu za najljepšu nacionalnu haljinu, neke Zrinkine koje sam uspjela sačuvati…

* Isticali ste kako u životu može postojati samo jedna prava ljubav, kako u poslu tako i u privatnom životu, a velike zasluge za vlastiti uspjeh pripisali ste svom životnom partneru. U kojem periodu života biste rekli da je imao najznačajniji utjecaj?

Jure je moja najveća podrška. Prihvatiti činjenicu da neću više pjevati nego samo biti u modi, s lakoćom i bez imalo negodovanja, najljepši je i najveći doprinos mojoj modnoj karijeri. Inače, njegova glazba dugo je inspirirala moje revije, od etno prizvuka do popa, dancea, uvijek sam se naslanjala na njegove albume i u tom ozračju su bile nove kreacije. I danas su njegovi instrumentali najljepša kulisa za moje revije.

* Glazba je vaša druga ljubav. U kojoj mjeri je ona sastavni dio vašeg života? Slušate li glazbu dok stvarate i koju?

U radionici sam curama prepustila da biraju što će slušati, da im bude ugodno, ali kada dođem kući, dočekaju me neke nove Jurine pjesme ili s vrata čujem Mozarta jer Jure ima sve što je ikada objavljeno i često ga pušta. Ponekad je to samo cvrkut ptica dok čita neku posebnu literaturu. Prvi put sam mislila da nam je ptičica na prozoru!

* Osim molitve kojom započinjete dan, kakvim se životnim motom vodite?

Uvijek dati sve od sebe, tada si zadovoljan, pa ako i nije najbolje, znaš da si mislio i učinio najbolje u tom trenutku.

* Na koje suradnje ste posebno ponosni i postoji li netko koga priželjkujete u svojoj kreaciji?

Bilo ih je dosta, kako na domaćoj tako i na stranoj modnoj sceni. Ponosna sam i zahvalna na svakoj pojavnosti koju vi mediji zabilježite.

* Postoje li danas stroga modna pravila koja bismo još trebali slijediti, čemu vi kažete veliko “ne”?

Gledajući unatrag, kroz povijest, svjesni smo kako su neki trendovi-stilovi, trajali i cijelo desetljeće. Danas govorimo o modnim trendovima koji se tjedno mijenjaju. Stalno nam pune glavu što moramo baciti iz ormara (kao da je džaba), što moramo novo kupiti, što smijemo do 30., što ne smijemo nakon 40. To je strašno. Najnovije su upute uvažene C. Herrere da treba zaboraviti traperice nakon 30., a kosu skratiti čim prođe 40. Jer gle, ima dugu kosu, a stara je, kaže. Tko nam smije išta diktirati?

Ja ne prihvaćam, blago rečeno, diktaturu izgleda. Svi mi imamo promašaja i top stajlinga. Kao javnoj osobi, veći mi je teret na glavi oko izbora, kao i svim osobama iz javnog života. Naravno da i svi imaju pravo komentirati, pa neka. Ali, drage žene, smijete odjenuti sve u čemu ste svoje, u čemu se odlično osjećate i čime ste ispoštovale dress code na nekom događanju ako je tražen. Trendovi se mijenjaju, uzmite samo onoliko koliko odgovara vašoj osobnosti i nosite traperice koliko vam drago. Citat: Ne marite za trendove, ne dopustite da moda vama vlada. Odlučite što ste i tko ste. Izrazite to pomoću odjeće koju odijevate i načina na koji živite. (Gianni Versace).

* U čemu vas nikada nećemo vidjeti, a bez čega se ne možete zamisliti?

Izlizana stara majica, kratki šorc (za GO dok odgovaram na pitanja), stajling za vrt.

* Kako se volite opustiti, imate li još nekih skrivenih strasti osim mode i glazbe?

Filmovi nakon ponoći.

* Kakvi su vam planovi u budućnosti, imate li neispunjenih želja? Svojedobno ste spominjali mogućnost pisanja autobiografije. Možemo li je uskoro očekivati?

Ne bi valjalo da nema neispunjenih želja. Zbog želja se živi, ali ne valja ih ni izreći naglas, samo izmaštati. A knjiga neće tako brzo, još za to nemam vremena.