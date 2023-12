Matija Vuica o svom Jurici: ‘Bio je to odabir za čitav život, on me uveo u glazbeni svijet’

Autor: Barbara Grgić

Glazbeni svijet Hrvatske suočava se s još jednim velikim gubitkom. Jurica Popović, proslavljeni glazbenik koji je prošle godine obilježio četrdeset godina bogate karijere, preminuo je u 66. godini života. Neutješna je i Matija Vuica, njegova životna odabranica, s kojom je proveo četrdeset godina života.

Ljubavna priča Jurice i Matije započela je u rodnom im Metkoviću kada su svoju glazbeno-modnu karijeru započeli u Trotakt bendu, a kasnije su suradnju nastavili u grupi Gracija.

‘Bio je to odabir za čitavi život’

“Upoznali smo se u Metkoviću, na šetalištu kraj Neretve gdje smo svi izlazili u to vrijeme. Bili smo srednjoškolci. Jurica je bio jedan od rijetkih koji je srednju školu pohađao van Metkovića, obrazovao se u Splitu. Zato se nekako izdvajao i izgledao drugačije. Nabavljao je garderobu u Trstu koji je bio popularna, pa i jedina destinacija za nove odjevne komade. Ja sam se dokopala Trsta tek kad sam stigla u Zagreb”, ispričala je proslavljena modna dizajnerica svojevremeno.

“Bio je DJ i već je počeo stvarati svoju glazbu, a ja sam bila štreberica koja je učila za petice, mislila sam tada da je to bitno. Ista smo generacija, ali on je bio novi lik i poprilično nedostupan. Zato mi je i bio napet pa sam se potrudila da me primijeti što mi je nakon nekog vremena i uspjelo. I tako… od Platonske ljubavi do danas, trajemo u komadu. To je bio odabir za cijeli život, obostrano”, dodala je Matija.

Što bi druge razdvojilo, njih još više spojilo

Iako mnogi parovi razdvajaju privatno i poslovno, njih je potonje još više povezalo tijekom godina.









“To nas je definitivno još više povezalo. Uveo me u glazbeni svijet, došao s prvim pjesmama koje je još u Split komponirao, oformio bend Trotakt projekt i tako je počelo naše glazbeno putovanje. Mene je to ispunjavalo kao da sam baš to jedino željela raditi, zato je sve funkcioniralo otpočetka. Glazba je sama po sebi čista ljubav, samo je oplemenila našu vezu. Čak i sada, kada je kod mene moda došla u prvi plan, glazba je i dalje pokretač i poveznica jer se kod nas uvijek nešto komponira, svira, pjeva… Jure radi glazbu za moje revije, dočekuje me uz glazbu koju stvara, komentiramo aranžmane, melodije… Naprosto, živimo kroz pjesme i pri tom oboje radimo svoj posao bez prepreka’, rekla nam je Matija pa je vrlo rado podijelila recept njihova uspješnog partnerstva.