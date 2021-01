MATIJA VUICA O ODJEĆI NA INAUGURACIJI: ‘Nedostajalo je glamura, stvar spasile Lady Gaga i J.Lo’

Poznato je da se na inauguracijama američkih predsjednika, osim govora, pomno prate detalji poput glazbenika koji izvodi američku himnu, ali i odjevnih kombinacija u kojima se na svečanosti pojave glavni akteri.

Tako su prva dama Jill Biden, potpredsjednica Kamala Harris ali i predsjednik Joe Biden danima pod povećalom javnosti koja je spekulirala što će odjenuti na samu inauguraciju.

Naša proslavljena modna kreatorica Matija Vujica za Dnevno.hr je komentirala što su odjenuli i je li to, kolokvijalno rečeno, top ili flop.

“Sinoć su obje dame u društvu svojih supruga odale počast preminulima od covida, tom prilikom su već svi nosili američke dizajnere pa se dalo naslutiti da će se to dogoditi i danas. Jučer je Jill Biden odabrala ljubičasti kaput Jonathana Cohena, a danas je to učinila Kamala Harris. Danas je ta poruka kulminirala i velika je to podrška koju su dali američkim dizajnerima u trenutku kada je moda na koljenima. Sinoć je odabir dizajnera pao na onog koji radi reciklirane kolekcije, taj kaput je bio recikliran od prošlogodišnje sezone da bi bio ponovno u sezoni 2021., što je trend u cijelom svijetu”, objašnjava nam Vuica.

Što se same inauguracije tiče, Vuica kaže, nedostajalo joj je glamura kakav očekujemo od Amerike.









“Prva dama je odabrala plavi kaput od tvida Alexandre O’Neill, sam odabir materijala nije davao dovoljno glamuroznosti, tim prije što je bio u boji tepiha po kojem je hodala, to nikad nije dovoljno dobro i čini se da je to mali gaf u cijeloj priči, iako je bila stilizirana svijetlije plavim rukavicama. Nedostajalo je smjelosti i trunka glamuroznosti. Potpredsjednica Kamala Harris, koju rijetko viđamo u svečanoj odjeći, odabrala je ljubičasti outfit. Sve je bilo prigušenih boja. Odabrala je dva dizajnera, jednog je imala za izlazak iz ureda, to je bio Christopher John Rogers, s drugi je bio prisutan i na inauguraciji, to je Sergio Hudson, čiji je dizajn ljubičasti kaput koji je nosila danas. To je ponovno poslana poruka s obzirom da je ljubičasta sakralna boja i boja sućuti i empatije i šalje poruku sućuti prema svemu što se događalo u Americi. Ljubičasta je kombinacija crvene i plave, pa tako možemo reći da je to spoj demokratski plave i republikanski crvene koji promiče pomirbu. Tko možemo reći da je moda također uspješno upotrijebljen u političke svrhe. Svakako je to bilo jako promišljeno. Njezina odjeća bila je jednostavna, no nisam ni očekivala ne znam kakav glamur kod nje. Kaput je ličio na haljinu s reverima, to je kroj kojim je poručila da je moda ne zanima i da želi ostati jednostavna”, smatra Vuica.

Što se njihovih supruga tiče, objašnjava nam, bili su u odijelima dizajnera Ralph Lauren, dakle američkog dizajnera.

“Oni su večeras odradili puno za američku modu u najboljem ozračju i na pravome mjestu, no tek su Lady Gaga u Jennifer Lopez donijele taj dašak glamura. Puno sam više očekivala od glavnih protagonistica u koje su uperene oči. Ono što je prva dama u prethodnom periodu pokazivala činilo mi se puno hrabrije od onoga što sam danas vidjela. Možda su se htjele pokazati u najskromnijem izdanju”, komentira nam Vuica.