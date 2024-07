Matija Cvek otkrio detalje intimnog vjenčanja: Pjesma prvog plesa mami suze na oči

Autor: M.T.

Poznati pjevač Matija Cvek ovog je vikenda izrekao sudbonosno “da” svojoj dugogodišnjoj partnerici Miriam Cikron. Svečani obred održan je u bazilici svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Črnomercu, dok se svadbeno veselje nastavilo na jednom od popularnih zagrebačkih imanja za vjenčanja.

Cvek je podijelio dijelove atmosfere sa svadbe na svom Instagram profilu. Na fotografijama i video zapisima može se vidjeti par tijekom njihovog prvog plesa, za koji su odabrali pjesmu “Wonderful Tonight” Erica Claptona. Kasnije su plesali i na pjesmu “You To Me Are Everything”, uz posebnu zahvalu Marku Mrkiću, poznatom plesaču i mentoru iz emisije “Ples sa zvijezdama”.

Na vjenčanju su bili prisutni brojni Matijini prijatelji i kolege iz glazbene industrije, uključujući Mateja Mudrovčića Mudrog, Alena Đurasa, Ivana Huljića, Matta Graftona te redatelja videospotova Darija Lepoglavca. Među uzvanicima je bio i Marko Kutlić, koji je čak prekinuo niz nastupa po europskim gradovima kako bi prisustvovao prijateljevom vjenčanju.

‘Ne vidimo sve ljude oko sebe’

Matija Cvek odjenuo je upečatljivo ružičasto odijelo, dok je Miriam očarala sve prisutne svojom elegantnom vjenčanicom uskog kroja. Posebno je zapaženo kako se Miriam brzo oporavila nakon nedavnog poroda. Nakon crkvenog obreda, slavlje se nastavilo u opuštenoj atmosferi imanja Marincel.

Iako je Cvek svoju vezu držao podalje od očiju javnosti, poznato je da je njegova supruga Miriam završila Prehrambeno-biološki fakultet u Zagrebu. Osim toga, Miriam je jedna od autorica ilustracija na Cvekovom novom albumu i okušala se kao glumica u spotu Divljih jagoda za pjesmu “Nemam ništa protiv”. U ranijem intervjuu za IN Magazin, Cvek je govorio o Miriam rekavši: „Ona je jednostavno – jednostavna. Super je, sve razumije. Što da vam kažem, mi jednostavno ne vidimo sve te ljude oko sebe i pokušavamo što manje primjećivati stvari oko sebe.”

Podsjetimo, u srpnju 2022. godine Matija Cvek je prekinuo četverogodišnju vezu s mladom pjevačicom Nikom Turković. Premda su se pojavile glasine o svađama i trećoj osobi, par nije želio javno govoriti o razlozima prekida. Krajem studenog prošle godine, Cvek je na Instagramu najavio da će postati otac, podijelivši fotografiju na kojoj čita knjigu “Trudnoća za glupane”.