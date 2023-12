Mateo Kovačić Hrvatima pokazao kako slavi veliki vjernik: Evo gdje je uhvaćen za Božić

Autor: I.D.

Naš poznati nogometaš Mateo Kovačić uvijek je bio otvoren u vezi svoje religioznosti, a svoju predanost potvrdio je i tijekom ovog Božića. Fotografi su uhvatili Matea tijekom božićne mise na zagrebačkom Kaptolu, u crkvi blaženog Alojzija Stepinca. Nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je dnevnu božićnu misu, a Mateo je s pažnjom pratio ceremoniju, ne obazirući se na prisutnost fotografa. Fotografiju možete pogledati OVDJE.

Mateo nije samo duboko povezan s vjerom, već je u crkvi upoznao i svoju suprugu Izabel. Njih dvoje su se upoznali još kao tinejdžeri u crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima, gdje je Mateo bio ministrant, a Izabel je pjevala u crkvenom zboru. Vjenčali su se 2017. godine, u istoj crkvi gdje su se prvi put sreli.

Izabel progovorila o majčinstvu

Osim što dijele vjeru, Mateo i Izabel zajedno su roditelji malenog Ivana, koji im se pridružio u listopadu 2020. godine. Ove godine, obitelj je preselila iz Londona u Manchester, nakon Mateovog prijelaza iz nogometnog kluba Chelsea u Manchester City. “Trudim se biti što bolja majka kao i sve majke i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine, s obzirom da mu oca nema tako često doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama, a to je važno”, rekla je lijepa Izabel jednom prilikom za InMagazin.









Unatoč raskoši u kojoj žive na relaciji London-Zagreb, obitelj Kovačić, priča Izabel, najviše vesele sitnice koje nemaju veze s materijalnim. “Baš sam svom malom neki dan obukla tenisice koje sam nosila kao dijete, to mi je bilo nešto najdraže što sam napravila, kad sam vidjela njega da hoda u istim tenisicama kao što sam ja”, rekla je.